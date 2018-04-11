Home Auto 3 compagnie aeree di prima classe che sprizzano di lusso

3 compagnie aeree di prima classe che sprizzano di lusso

di Redazione 11/04/2018

Tutti desideriamo un po 'di lusso quando viaggiamo e volare in prima classe è un ottimo modo per trasformare quello che potrebbe essere un viaggio estenuante in un'esperienza piacevole. Occasionalmente, le compagnie aeree fanno offerte incredibili che rendono i posti di prima classe quasi convenienti quanto l'economy class. Ma la maggior parte delle volte, i posti di prima classe sono estremamente costosi, e al di là di ciò che molti di noi potrebbero mai permettersi per un biglietto aereo. Per avere un'idea di quanto sia lussuosa la prima classe, ci siamo rivolti all'annuale World Airline Awards, che distribuisce riconoscimenti ogni anno alle compagnie aeree classificate come preferite dai passeggeri. Le seguenti tre compagnie aeree sono state votate come le migliori nel 2017 e hanno definito lo standard per il comfort di prima classe. Etihad Airways Sin dalla sua fondazione nel 2003 ad Abu Dhabi, Etihad Airways ha vinto numerosi premi per il suo servizio, ed è stato costantemente riconosciuto come dotato di eccellenti vantaggi di prima classe. Prenotare una prima classe in Etihad non ti dà solo un sedile, ma un'intera stanza. Ad esempio, il prodotto First Suite ti porta in una stanza con un sedile in pelle che può essere trasformato in un letto completamente piatto. Ogni suite contiene anche un guardaroba personale e un armadietto per il rinfresco. L'opzione First Apartment di Etihad, disponibile sui suoi aerei A380, va ancora oltre. Le cabine da 39 piedi quadrati sono dotate sia di una poltrona in pelle che di un letto separato. Hai anche accesso a una doccia di bordo per assicurarti di sentirti fresco prima di sbarcare. I pasti sono preparati da uno chef in volo che cucinerà qualcosa di unico su vostra richiesta se nulla nel menu stuzzica la vostra fantasia. L'intrattenimento include programmi TV e film disponibili su richiesta tramite il proprio monitor a schermo piatto. Avrai anche accesso ad una hall dove potrai rilassarti e interagire con altri volantini mentre ti godi un drink e guardi una partita. Emirates Emirates è un'altra compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, ma ha sede a Dubai. Ha conquistato il secondo posto ai World Airline Awards per il 2017 e ha vinto nella categoria Miglior comfort di prima classe. Questo tasso dettagli come la qualità della biancheria da letto e piccoli extra come la fornitura di asciugamani caldi e freddi. I suoi kit di cortesia sono borse firmate fornite da Bulgari e piene di indulgenti prodotti per la cura della pelle e profumi. Avrai anche un set di pigiami idratanti, pantofole e una maschera per gli occhi per aiutarti a ottenere un sonno ristoratore. Le suite private sono dotate di porte scorrevoli, minibar personale, schermo di intrattenimento personale e sedile trasformabile in letto completamente piatto. I pasti includono pasti gourmet che possono essere ordinati in qualsiasi momento da un menu à la carte, così come stuzzichini e bevande che potrete gustare con gli altri viaggiatori in un salotto. È quindi possibile rinfrescarsi e coccolarsi nella doccia idromassaggio a bordo prima di gustare uno speciale succo disintossicante per prepararsi all'atterraggio. Lufthansa Essendo l'unica compagnia aerea di questo elenco facente parte di una importante partnership internazionale (Star Alliance, la stessa partnership che include United Airlines), Lufthansa potrebbe essere l'opzione più accessibile per i viaggiatori che desiderano utilizzare i punti frequent flyer per prenotare un posto di prima classe. Lufthansa ha ottenuto il punteggio più alto ai World Airline Awards 2017 per categorie relative alle lounge e al catering, conquistando il primo posto nel segmento Best First Class Lounge Dining e conquistando il terzo posto assoluto. Lufthansa afferma che i suoi piatti di prima classe sono preparati da chef di livello internazionale e accompagnati da una selezione di vini pregiati scelti da un sommelier campione del mondo. Tutti i pasti in prima classe sono serviti su porcellana, e c'è anche un piatto speciale a base di caviale. A differenza delle altre due compagnie aeree della lista, Lufthansa non ha suite. Tuttavia, i sedili sono ancora progettati per essere trasformati in comodi letti da 6 piedi e 6 pollici. Le lounge della First Class di Lufthansa sono costantemente considerate tra le migliori al mondo, il che significa che viaggerai in modo confortevole e di stile dall'inizio alla fine del tuo viaggio.

