Apre il nuovo hotel di lusso sulla Laguna Blu dell'Islanda
di Redazione
05/04/2018
Un nuovo hotel a cinque stelle ha aperto questa Pasqua presso la Blue Lagoon, una delle attrazioni turistiche più visitate d'Islanda. L'hotel si chiama The Retreat. Secondo il responsabile marketing della Blue Lagoon, Már Másson, l'ammontare delle prenotazioni ha superato le aspettative. Una notte all'hotel costa da 144 mila corone islandesi. Gli ospiti hanno accesso a una laguna privata dalle loro suite e un cameriere personale.
