Audi investe pesantemente in 20 auto elettrificate entro il 2025

di Redazione 10/05/2018

Nel corso della riunione annuale di mercoledì, Audi ha annunciato un piano ambizioso per costruire 20 nuove auto elettrificate entro il 2025, la maggior parte delle quali a batteria. La società afferma che investirà 40 miliardi di euro in queste auto elettrificate, una nuova piattaforma per le proprie auto, una nuova flotta di veicoli autonomi da lanciare nel 2021 e nella creazione di fabbriche sostenibili. Audi ha detto che l'investimento rappresenta circa due anni di fatturato per l'azienda. Come primo passo, la società ha annunciato che rivelerà la versione di produzione del suo nuovo SUV elettrico e-tron il 30 agosto. Si dice che abbia una portata di 300 miglia e dimensioni fra l'attuale Q5 e Q7. Nel 2020, Audi prevede anche di introdurre una berlina GT e-tron ad alte prestazioni e una vettura compatta, seguita da altri due SUV elettrici nel 2021 . Complessivamente, Audi prevede di vendere 800.000 auto elettrificate entro il 2025.

