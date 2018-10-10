Home Auto Auto di lusso: il futuro secondo Bentley e il Royal College of Art

Auto di lusso: il futuro secondo Bentley e il Royal College of Art

di Redazione 10/10/2018

Come saranno le auto di lusso del futuro? Ad immaginare questo concetto è stata Bentley, che ha collaborato con gli studenti del Royal College of Art di Londra per la definizione di progetti futuristici davvero interessanti, che potrebbero costituire una rappresentazione adeguata di ciò che dobbiamo aspettarci per il futuro delle auto di un certo valore e tecnologicamente avanzate. Il programma Intelligent Mobility Nell'ambito del progetto chiamato Intelligent Mobility, gli studenti inglesi hanno immaginato come potrebbe essere sfruttata la tecnologia in un futuro (più o meno lontano) per la creazione di auto di lusso innovative dal punto di vista delle caratteristiche tecniche. Il risultato è una serie di prototipi davvero interessanti, che potrebbero dirci come saranno le auto di lusso nel 2050. Lo studio che ha coinvolto molti studenti ha permesso di realizzare ben 24 progetti, quattro dei quali sono stati visti come "stimolanti" da parte del gruppo di Bentley. I progetti innovativi sulle auto di lusso Uno dei progetti è di Kate NamGoong. Si tratta di un modello a combustione interna, un modello molto raro che sarà scelto, secondo le intenzioni di NamGoong, da molte persone appassionate di auto di lusso. L'idea è di puntare sull'aspetto nostalgico, mantenendo però elementi di innovazione interessanti, come la possibilità di avere completamente a vista i meccanismi interni all'auto. Un altro progetto è di Jack Watson, che presenta un veicolo per un trasporto "stratosferico". Il concept in effetti somiglia molto ad un oggetto volante non identificato. Che sia il primo passo verso le auto volanti? Altri progetti sono di Enuji Choi e di Irene Chiu. Il primo ha voluto concentrarsi sull'evoluzione delle auto nel corso del tempo, partendo dalle carrozze e fino alle auto più moderne. Il secondo permetterà all'utente di scegliere i suoni che potrà sentire all'interno dell'abitacolo, per un'esperienza molto personalizzata e benefica dal punto di vista psicologico.

