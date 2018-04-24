Home Auto Bose acquisisce Detour, la startup del tour a piedi di Andrew Mason

Bose acquisisce Detour, la startup del tour a piedi di Andrew Mason

di Redazione 24/04/2018

Detour, del fondatore di Groupon Andrew Mason, è stata venduta a Bose. L'acquisizione, che riguarda solo il software e il contenuto dei tour, non il team, è stata annunciata silenziosamente sul blog di Detour pochi giorni fa, seguita da un'e-mail ai clienti. Bose , inizialmente, sembra un acquirente improbabile per un'app progettata per aiutare le persone a scoprire una città attraverso tour a piedi narrati. Ma il suo interesse per il prodotto ha a che fare con la sua prossima piattaforma AR, volta a fornire esperienze audio attraverso una coppia di occhiali carichi di sensori . Bose ora sta "cercando attivamente un partner per ospitare il contenuto di Detour" e lo mette a disposizione dei suoi clienti, compresi quelli su Bose AR. Mason dice che potrebbe aiutare un po 'Bose nel trovare quella terza parte, ma il suo obiettivo è la sua nuova compagnia, Descript . Detour era stato lanciato alcuni anni fa ed era interamente autofinanziato da Mason. Il suo obiettivo era offrire ai turisti e ai locali un modo per scoprire le gemme nascoste di una città, come i suoi negozi e vicoli fuori dai sentieri battuti - cose che altri tour trascurerebbero. Il servizio è arrivato al pubblico con tour a San Francisco a partire dal 2015, per poi estendersi ad altri mercati, incluse le destinazioni internazionali, tutti disponibili come acquisti in-app. L'app, al momento della vendita, aveva circa 120 tour disponibili.

