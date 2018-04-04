Casinò: un’attrazione per cinema e vacanze
di Redazione
04/04/2018
Strano mavero : il il mondo del casinò e del gioco d’azzardo è ormai una tematica gettonata non solo nel mondo del cinema ma anche per la scelta delle mete vacanze
Casinò: doppio cordone con cinema e visage.I casinò da sempre sono emblema di divertimento, azzardo, fascino, lusso e bella vita: e infatti ci viene da pensare a luoghi di lusso., che ospitano casinò altrettanto di lusso, come Las Vegas, Montecarlo, Macao e tanti altri meravigliosi posti che nell’immaginario comune sono simboli di bella vita. Oggi c’ è anche stata una evoluzione: basti già solo pensare ai casino online italiani migliori che riecheggiano nell’aria facendo concorrenza ai casinò terrestri. Ma al di là di ciò il casinò attira ancora l’attenzione dei registi, rimanendo una tematica sempre adeguata e sviluppata, molto piaciuta al cinema e, da questo connubio, spesso sono nati dei grandi successi. Impossibile dimenticare film che hanno fatto la storia del cinema e che hanno come tema ridondante il caro vecchio “gioco”: tipo “Casinò Royale” della saga di 007 diretto da Martin Campbell, nel cui episodio della saga troviamo Daniel Craig che lancia il guanto di sfida ad un per una partita a Texas Hold’em al Casino Royale in Montenegro. Altro film legato al mondo del gioco ( che si incentra sul Black Jack) è “21” di Robert Luketic recitato da Kevin Spacey: la trama del film si basa su un gruppo di ragazzi che, assistiti dal loro professore di matematica (Kevin Spacey appunto), guadagnano fior fiori di soldi ai tavoli di black jack dei casinò di Las Vegas.
Casinò e viaggi: vacanze scelte in funzione delle case da giocoTuttavia i casinò rappresentano non solo una tematica che sta molto a cuore al mondo del cinema e dell’intrattenimento, ma è il motivo di scelta di determinate mete piuttosto che di altre per le vacanze. E fare vacanze dove sono i casinò, significa scegliere mete lussuose, in varie parti del mondo. Infatti, persone provenienti da paesi lontani optano per zone che possano permettere loro di giocare e vivere delle esperienze indimenticabili. Las Vegas ad esempio ogni anno accoglie quasi 50 milioni di turisti che la scelgono proprio per la sua propensione a giocare a poker, black jack, baccarat o roulette ad ogni ora e in qualsiasi momento. Un quadro perfetto pieno di comodità agi, lusso e profumo di carte da gioco. Un posto che negli ultimi anni è stato soprannominato come “la capitale del gioco d’azzardo” mondiale è Macao in cui è possibile trovare alberghi di lusso modernissimi e casinò che non fanno invidia a Las Vegas. Nel 2007 Macao ha superato persino Las Vegas cin materia di incassi. Alcuni luoghi dove i casinò sono una fonte di intrattenimento e di guadagni per chi va in vacanza sono la Croazia, il Montenegro, Monte Carlo, Atlantic City e tanti altri posti dove gli amanti del gioco possono unire le loro esigenze di relax e luxury alla possibilità di divertirsi al tavolo verde, per divertirsi e vincere giocando.
Articolo Precedente
La nuova frontiera del gioco online? Giocare anche dallo smartphone
Articolo Successivo
Impostare una connessione Wifi su una BMW
Redazione