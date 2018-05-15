Home Auto Coinbase sta cercando di attirare grandi investitori istituzionali

di Redazione 15/05/2018

Coinbase si sta concentrando su un gruppo che è stato particolarmente cauto nell'immergersi nel mercato volatile: gli investitori istituzionali. La società con sede a San Francisco ha annunciato il lancio di quattro nuovi prodotti destinati a quella classe di investitori: Coinbase Custody, Coinbase Markets, Coinbase Institutional Coverage Group e Coinbase Prime. "Riteniamo che questo possa sbloccare $ 10 miliardi dagli investitori istituzionali", ha dichiarato Adam White, vicepresidente e direttore generale. "Stiamo assistendo a un rapido aumento della consapevolezza dell'attenzione e dell'adozione nel mercato delle criptovalute". Mentre il bitcoin la crescita fino a quasi $ 20.000 nel 2017 è stata guidata da investitori retail, i nuovi prodotti potrebbero inaugurare più investitori istituzionali e risolvere i problemi che hanno reso molti di loro diffidenti nei confronti dello spazio, ha affermato White.

