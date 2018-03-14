Home Imprese e Aziende Come una coppia fratelli dell'Europa orientale sta scuotendo la scena degli orologi di lusso

di Redazione 14/03/2018

Filippo Loreti è il marchio di orologi più finanziato su Kickstarter in assoluto e una delle 20 iniziative di maggior successo della piattaforma fino ad oggi in tutte le categorie. Ogni orologio realizzato da Filippo Loreti viene acquistato online e spedito direttamente al cliente, un modello di vendita diretta che elimina gli intermediari e riduce notevolmente i costi complessivi. Ciò che colpisce di più degli orologi Filippo Loreti è il fatto che, anche se apparentemente simili, ogni pezzo ha un aspetto tutto suo. Quasi tutti sotto i $ 300, questi orologi valgono più del loro prezzo. Per citare il romanziere francese ottocentesco Victor Hugo, "Non c'è niente di così potente come un'idea il cui tempo è arrivato". In questo caso, l'idea in questione è l'uso del crowdfunding online per aiutare a lanciare e scalare un prodotto o un servizio. Perché se qualcuno ha fatto buon uso di Kickstarter, sono i fratelli di origine lituana Danielius e Matas Jakutis, che avevano circa vent'anni quando hanno lanciato la loro prima campagna Kickstarter nel 2015. Il loro obiettivo di finanziamento per il marchio Filippo Loreti era di $ 20.000. In un solo mese, hanno raccolto quasi un milione di dollari. Poi, l'anno successivo, quando fu svelata la seconda linea di orologi Filippo Loreti, la compagnia iniziò un altro giro di raccolta fondi online. Questa volta hanno ottenuto più di cinque milioni di dollari, sempre in meno di un mese.

