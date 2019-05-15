Come vendere la tua auto online senza fregature?
15/05/2019
Ci siamo, il grande momento è arrivato. Hai deciso di vendere la tua auto. Se hai scelto di venderla online, ti sarai fatto la grande domanda: come farlo senza fregature? Non abbatterti, abbiamo la soluzione per te. Senza dubbio vendere un’auto online è una scelta molto vantaggiosa che potrebbe farti guadagnare molto di più rispetto alla vendita tramite concessionario. Se pensi che l’imprevisto sia dietro l’angolo, non devi avere paura perché grazie a Il Valutatore potrai vendere la tua automobile in totale sicurezza e soprattutto con pagamento immediato. Nei prossimi paragrafi ti spieghiamo meglio i vantaggi della vendita online ma soprattutto perché ti conviene affidarti a Il Valutatore (https://www.ilvalutatore.it/)!
Perché vendere online?Ora che sei pronto a vendere la tua automobile, il prossimo passo è capire quanto tu possa ricavare dalla vendita. Conviene affidarsi ad un concessionario o ad un’agenzia? Desideri provare con il fai da te magari utilizzando il passaparola nel quartiere della tua città? Secondo noi il modo migliore rimane vendere la tua auto online, e i vantaggi sono davvero succulenti. Te ne elenchiamo alcuni:
- velocità: in pochi minuti puoi trovare il servizio che fa per te e soprattutto trovare un acquirente ideale.
- vendita diretta: online puoi vendere la tua automobile senza intermediari, e quindi senza costi aggiuntivi;
- aumento del guadagno: l’assenza di intermediari aumenta di fatto il tuo guadagno. E un maggior guadagno significa che otterrai più soldi per comprare la tua nuova automobile!
Perché affidarsi a Il Valutatore?Il vero punto forte de Il Valutatore è la totale sicurezza delle transazioni. Non solo: se vuoi vendere la tua auto online senza fregature, quale miglior modo di ottenere il pagamento in maniera immediata? Ti basta infatti andare sul sito, inserire i dati richiesti e lo staff ti invierà una mail con la valutazione della tua automobile. A quel punto non dovrai fare altro che consegnare l’auto e ritirare la tua somma. Tra le caratteristiche vantaggiose del servizio, trovi:
- gratuità: il servizio è totalmente gratuito;
- analisi attenta e dettagliata: lo staff esamina attentamente la scheda della tua automobile, tenendo conto di tutti gli aspetti che concorrono alla valutazione (stato di usura degli interni, dotazione, probabilità di vendita);
- efficienza: una volta accettata la valutazione, il gioco è fatto. Il Valutatore si occuperà infatti di tutti gli aspetti della vendita, dai certificati ai rapporti con l’agenzia ACI;
- pagamento immediato: non appena la tua auto sarà ritirata, potrai riscuotere la somma corrispondente presso gli sportelli della nostra banca tramite assegno circolare, bonifico bancario o contanti (per cifre inferiori a €. 3.000).
