Con la crescita delle crypto, a cosa servono le banche?

di Redazione 07/05/2018

Pochi economisti seri immaginano che le nuove criptovalute, per tutto il clamore, renderanno ridondanti le valute nazionali. In generale hanno ragione, perché il denaro convenzionale in realtà fa un buon lavoro. Ma ciò non significa che le nuove tecnologie non introdurranno molte interruzioni al sistema finanziario. Gli economisti tradizionali spesso ignorano una separazione cruciale tra il denaro (il "cosa") e la tecnologia di pagamento (il "come"). Questa confusione nasce dal fatto che per le vecchie forme di denaro - oro o banconote - non c'è distinzione tra "cosa" e "come"; si paga semplicemente consegnando al venditore banconote da un dollaro o monete d'oro. Oggi, tuttavia, paghiamo con denaro fisico meno e meno spesso. Invece, quando effettuiamo transazioni, di solito trasferiamo valuta digitale in cambio del bene o del servizio che stiamo acquistando. Naturalmente, nelle economie avanzate, la maggior parte dei consumatori ha accesso a un conto bancario con carte di debito e di credito, il che significa che stanno già effettuando trasferimenti di denaro digitale. Ciò ha reso le banche tradizionali negli Stati Uniti e in Europa molto meno vulnerabili agli innovatori dirompenti, anche se le loro tecnologie di pagamento elettronico possono in alcuni casi essere goffe e inaffidabili. È qui che entra in gioco il bitcoin. Il vantaggio delle criptovalute non è che siano valute elettroniche; dollari, euro, yen e yuan sono tutte valute elettroniche oggi. Piuttosto, il vantaggio è che la tecnologia blockchain offre un'alternativa completa e autonoma al tradizionale sistema di trasferimento dei pagamenti; è come se tutti gli utenti di bitcoin stessero pagando con la stessa banca. E poiché le criptovalute non erano inizialmente regolamentate, non era necessario passare attraverso nessuno dei processi normativi per iniziare come equivalente di una banca criptovaluta. Questo è esattamente ciò che hanno fatto due startup. Circle, fondata nel 2013, ha fornito un sistema di pagamento peer-to-peer utilizzando bitcoin. Ripple, lanciato nel 2012, ha fornito un sistema di pagamento transfrontaliero che inizialmente faceva affidamento su una criptovaluta (XRP) come veicolo di pagamento. Poiché XRP si basa anche su una tecnologia blockchain (più efficiente rispetto a quella dei bitcoin, infatti), fornirebbe anche un sistema di compensazione centrale. E allora? Le banche tradizionali forniscono servizi molto simili affidandosi a processi di regolamento interbancario lordo in tempo reale attraverso una banca centrale. Ma le banche incontrano due difficoltà: cambiare i sistemi legacy e coordinare le reti di pagamento stabilite è costoso e richiede tempo. E nel caso di transazioni internazionali, affrontano la difficoltà di gestire i pool di liquidità in diverse valute, in quanto non esiste una banca centrale del mondo. In questo ambiente, un nuovissimo sistema basato su una criptovaluta (una "valuta globale") all'inizio sembra una proposta vincente. Il guaio è che l'uso di bitcoin e di questo tipo richiede agli utenti di far fronte a un'altra valuta, un tasso di cambio e tutte le incertezze relative al valore, che si traduce in preoccupazioni per il valore di archiviazione del denaro. Ciò limita necessariamente il fascino delle startup come Circle and Ripple - che è proprio il motivo per cui si sono allontanati dalle criptovalute e sono alla ricerca di modi per applicare la loro tecnologia alle valute tradizionali e collegarsi direttamente con banche e banche centrali. Le aziende di Fintech in questo spazio saranno aiutate dal nuovo regolamento, che potrebbe rivelarsi il vero distruttore. Sia l'iniziativa di Open Banking nel Regno Unito che la direttiva PSD2 dell'Unione Europea richiedono ora alle banche di fornire accesso, tramite API, ai conti dei clienti. Si tratta di un cambiamento fondamentale perché consente alle parti diverse dalle banche di detenere denaro per effettuare trasferimenti: gli individui possono utilizzare la loro app per smartphone preferita per effettuare pagamenti senza dover abbracciare un mondo con saldi separati e possibilmente valute separate. L'app accederà ai relativi account tramite le API e le transazioni potranno essere completate. In effetti, i nuovi regolamenti consentiranno una separazione delle funzioni del denaro. Le banche commerciali possono continuare a mantenere i nostri saldi monetari nelle valute tradizionali e concedere prestiti alle imprese con tali saldi, ma le transazioni possono essere intermediate da una tecnologia di pagamento separata, almeno nell'ottica dell'utente finale. E se vogliamo che i sistemi di pagamento siano integrati, c'è bisogno di più intermediari? Perché non effettuare semplicemente il trasferimento dei pagamenti come una funzione di banca centrale? Se ogni individuo avesse conti presso la banca centrale, e questi fossero collegati tra i vari paesi, ciò creerebbe un registro centralizzato per un'intera economia, che aumenterebbe certamente la velocità, la sicurezza e l'efficienza dei pagamenti. Le banche centrali stanno prendendo in considerazione questa idea, ma finora hanno concluso che i rischi per il sistema finanziario sono molto alti e che i benefici sono incerti . Se accadesse, però, il sistema finanziario sarebbe senza dubbio profondamente cambiato.

