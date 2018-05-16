Home Bitcoin e crypto Goldman Sachs ha appena lanciato una nuova criptovaluta

di Redazione 16/05/2018

Circle, una startup di proprietà di Goldman Sachs, ha annunciato ieri che sta lanciando una nuova criptovaluta chiamata Circle USD Coin. La nuova valuta è fondamentalmente una versione digitale del dollaro che potrai acquistare acquistandola con denaro reale. Lo USD Coin è la prima criptovaluta rilasciata da una grande istituzione finanziaria. Mentre questo genere va contro l'intero punto delle criptovalute decentralizzate e distribuite come bitcoin, Goldman Sachs e Circle sperano di portare un po 'di stabilità al mercato della criptovaluta, che si è schiantato e ha rimbalzato un numero estenuante di volte solo quest'anno. Circle non vuole che la sua moneta in USD sia soggetta all'instabilità e all'inflazione intrinseche ad altre criptovalute non regolamentate, quindi legherà il valore di una moneta a quello di un dollaro americano, secondo CNBC . Di nuovo, questo va contro il punto cruciale delle criptovalute, che originariamente erano state progettate per presentare un mercato finanziario trasparente e privo di regolamentazione dal governo federale e dall'influenza delle grandi banche. E sebbene sia sembrato sempre più probabile che la regolamentazione e l'influenza aziendale giochino un ruolo più importante nello spazio, alcuni, incluso l' investitore della Silicon Valley Sam Altman , credono fermamente che qualsiasi criptovaluta basata su USD debba rimanere sotto controllo distribuito. Mentre altre criptovalute possono essere estratte quando gli utenti prestano una parte della potenza di elaborazione del loro computer per aiutare a mantenere il registro aggiornato di tutte le transazioni, sembra l'unico modo per acquisire il Coin USD - che opererà sulla piattaforma Ethereum per il prossimo futuro - è di acquistarli.

