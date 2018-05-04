Home Auto Gucci punta a calarsi nei panni del leader del lusso Louis Vuitton

di Redazione 04/05/2018

François-Henri Pinault, presidente miliardario del gruppo di lusso francese Kering, ha riacceso la rivalità con il suo compatriota Bernard Arnault all'inizio dell'anno quando ha dichiarato che l'etichetta di punta del suo gruppo Gucci potrebbe eclissare Louis Vuitton . Le osservazioni di Pinault erano doppiamente provocatorie. Louis Vuitton non è solo il più grande marchio di lusso al mondo per fatturato (e circa una volta e mezza la dimensione di Gucci per fatturato), ma i due proprietari dei marchi hanno una storia. LVMH ha perso Kering, allora noto come PPR, in una lunga e acerrima battaglia di acquisizione per Gucci quasi due decenni fa. Da allora Gucci ha incarnato la lunga rivalità tra LVMH e Kering e le rispettive famiglie di proprietari-gestori, gli Arnaults e i Pinault. Pinault ha motivo di essere rialzista. Nei risultati del primo trimestre di Kering la scorsa settimana, Gucci ha registrato il suo settimo trimestre di crescita a doppia cifra, spingendo il prezzo delle azioni di Kering a un livello record. Ha registrato una crescita del 49% delle vendite a € 1,9 miliardi nel primo trimestre, superiore al 43% di crescita del marchio registrato negli ultimi tre mesi del 2017. Armando Branchini, vicepresidente dell'associazione italiana del settore del lusso Altagamma, ha dichiarato che "esiste una competizione per definizione" tra i proprietari dei due più grandi gruppi di beni di lusso con sede a Parigi. Ha aggiunto di aver visto la rivalità generazionale aggravare la tensione mentre il signor Pinault, 55 anni, succeduto a suo padre come capo di Kering nel 2005, cerca di usurpare la corona di Mr Arnault, 69 anni. La competizione tra Gucci e Louis Vuitton è l'ultima manifestazione di questa battaglia competitiva dinastica, ha sostenuto. "In un settore in cui il successo e la crescita sono stati così rapidi, questa rivalità fa parte del gioco", ha aggiunto.

