La concept car Mercedes-Maybach è elettrica, ultra lussuosa e pronta per l'ora del tè

di Redazione 25/04/2018

Una concept car Mercedes entusiasma gli appassionati di automobili in vista del Salone di Pechino di quest'anno. La visione Mercedes-Maybach Ultimate Luxury è un'idea a base elettrica con un interno che si abbina al suo nome di "lusso estremo". La berlina high-end e il crossover SUV sono immaginati come un veicolo a quattro ruote motrici con una batteria da 200 miglia con capacità di ricarica rapida. L'interno della vettura è importante quanto le sue specifiche, come Mercedes descrive il veicolo come "destinato principalmente all'uso con autista". Il suo interno presenta l'ebano "Magic Wood" per attrarre il mercato cinese ed è liscio e sinuoso con pochi spigoli vivi. La palette di colori include oro rosa, cristallo bianco e grigio perla. I sedili sono in pelle bianca e molto regolabili. I sedili reclinabili dispongono anche di supporto per il polpaccio. Twitter era ossessionato dal set da tè incorporato nell'auto. Ricorda tutto questo è concettuale, ma ancora, una teiera e tazze sono progettate nell'auto. Un vassoio riscaldato ti consente di bere il tè in movimento. Un pulsante ritrae il servizio di fine porcellana nella console. L'esterno è stato progettato con una griglia cromata e cerchi ispirati alle turbine da 24 pollici - e l'intera vettura ha un rivestimento cromato.

