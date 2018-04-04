La nuova frontiera del gioco online? Giocare anche dallo smartphone
di Redazione
04/04/2018
I casino online sono dei siti internet che consentono a chi ama il gioco di divertirsi nel modo più semplice possibile. È sufficiente un dispositivo per collegarsi ad internet e il gioco è fatto. Il gioco online è molto diffuso in Italia, si tratta di un’industria che riscuote un grandissimo successo: il settore del gioco ha visto un fatturato di più di 100 miliardi di euro nel 2017, una cifra record che testimonia l’interesse per questo tipo di attività in Italia. Il divertimento online va a pari passo con l’innovazione tecnologica e da qualche tempo è possibile anche divertirsi online con smartphone e tablet. Tutti i dispositivi sono adatti al gioco online, anche i famosi dispositivi mobili Apple, diffusissimi tra gli italiani. Puoi scoprire come giocare al casino online iPhone su casinoonline.srl, un sito gestito da esperti del settore che ti permette di scoprire tutte le caratteristiche del gioco con smartphone e tablet.
il vantaggio del gioco online su dispositivi mobiliIl gioco da dispositivi mobili ha molti vantaggi perché consente al giocatore di accedere al gioco d’azzardo in ogni momento. Sono passati ormai quei tempi in cui la scommessa necessitava per forza di una ricevitoria o di una sala da gioco. L’accesso al gioco oggi può avvenire direttamente dal proprio smartphone, così che gli appassionati possano giocare con una grande libertà d’azione, e quasi come stessero in un casinò lussuoso. Basta che sul proprio dispositivo si abbia una connessione ad internet integrata per accedere al gioco in qualsiasi momento. Per tutte quelle persone che cercano lo svago nel gioco, ma non hanno tempo di viversi il casinò di lusso, ecco che arriva il gioco su dispositivi mobili che permette di regalarsi un momento di svago e divertimento in qualsiasi momento.
Gioco online e smartphone: viva l’esperienza del giocoUn altro vantaggio di usare smartphone e tablet per il gioco online è l’esperienza di gioco. L’avanguardia delle nuove tecnologie e la disponibilità di una connessione ad internet sempre più veloce anche da dispositivi mobili fa sì che il giocatore si diverta con una grande quantità di gioco. Grafica e animazioni sono precise e dettagliate, il gioco non si blocca e non prevede attese. Si tratta di un modo di divertirsi molto pratico e che permette un’esperienza di gioco di alta qualità. Un’altra esperienza da fare è anche quella di fare la prova a giocare gratis con tutte le migliori videolottery online, possibile sia dal mondo internet fisso che dai dispositivi mobili. Insomma, a portata di touch ogni gioco adatto alle nostre corde I casinò online offrono davvero infiniti giochi direttamente su smartphone, tra cui le gettonate slot machine, ma anche blackjack, roulette, videopoker, videolottery, casino live e giochi con jackpot progressivo. Sembrerà di essere catapultati in un lussuoso casinò terrestre, ma senza doverci scomodare da casa, e tutto racchiuso nel nostro caro smartphone. Così il giocatore può accedere ai giochi o entrando sul sito del casino dal browser del cellulare o scaricando le applicazioni gratuite dei casinò online. In entrambi i casi l’esperienza avrà alta qualità.
