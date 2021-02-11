La top 5 delle auto migliori del 2021 da noleggiare
di Redazione
11/02/2021
Quando si insegue la possibilità di concludere un buon affare è sempre bene studiare tutto quello che c’è da sapere. Figurarsi quando si tratta di decidere la nuova macchina da noleggiare. Il noleggio a lungo termine ha rivoluzionato l’approccio alla mobilità: con questo sistema puoi scegliere il veicolo che preferisci e accedere ad una serie di servizi, pagando solamente un canone di gestione mensile. Nel canone è incluso l’utilizzo del veicolo, le tasse, l’assicurazione (RCA, kasko, furto e incendio, cristalli, PAI, assistenza legale), assistenza stradale H24, manutenzione ordinaria e straordinaria. Con questo articolo vogliamo parlarvi delle cinque grandi occasioni da non perdere per questo 2021. Occhio però: parliamo di auto in extra sconto e (quasi) in pronta consegna. Chi arriva tardi rischia di non trovare prodotto. La mini lista delle scelte top, divise per segmento Stai cercando una nuova macchina e hai ancora qualche dubbio sulla scelta? Ecco allora quelle che riteniamo possano essere le migliori occasioni di noleggio da cogliere in questo inizio d’anno nel noleggio a lungo termine, divise per tipologia e segmento, con le caratteristiche salienti della proposta commerciale. Chiaramente tutte rimodulabili sulla base delle esigenze del cliente #1 – Citroen C3: entry level per neopatentati E’ certamente l’auto su cui il rapporto qualità/prezzo dà le migliori soddisfazioni. Parliamo della versione PureTech 83 S&S Feel, motore benzina da 1199 c.c. adatta particolarmente ai ragazzi neopatentati. City-Rent.it la propone per 48 mesi e con 40mila chilometri a 215 euro più iva, senza anticipo con tutto quello che serve, anche la polizza kasko con franchigia minima. #2 – Panda Hybrid, una low cost è per sempre Rimaniamo sullo stesso segmento ma virando sull’alimentazione mista. L’intramontabile mito della Panda ha sposato la linea verde e oggi si presenta con una luccicante veste ambientalista. City Rent sulla Panda 1.0 70cv S&S propone un’offerta difficilmente replicabile: per averla bastano 225 euro mensili (sempre iva esclusa), con un anticipo di 1500 euro e 60mila chilometri in 48 mesi. #3 – Ford Puma, una piccola grande coupé La Ford ha riproposto un nome di prestigio con linea completamente rifatta. Puma si presenta anche nella versione ad alimentazione mista. E’ proprio la Puma Hybrid che City Rent presenta sul suo sito con una proposta molto interessante. Parliamo della Puma 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV Titanium, offerta a un canone di 235 euro più iva. L’anticipo previsto è di duemila euro, mentre 48 sono i mesi della durata contrattuale, che contempla 60mila chilometri complessivi. #4 – Peugeot 3008: il Suv fa la parte del Leone Altro restyling, altra campione di incassi. Ma per l’ultima 3008 Peugeot ha davvero fatto un capolavoro: Suv dalle linee decise ma con grande attenzione ai dettagli nell’abitacolo. Il successo del mercato è la logica conseguenza. Per noleggiare a lungo termine la Peugeot 3008 BlueHDI 130 S&S Active Business bastano 339 euro al mese, con anticipo di 2500 euro. La proposta è configurata sulla base dei 48 mesi con sessantamila chilometri di percorrenza e una polizza kasko con franchigia di 500 euro. #5 – Mercedes, un noleggio di Classe A Chiudiamo questa mini rassegna con la Mercedes-Benz Classe A 180 d Automatic Business Extra, duemila di cilindrata e cambio automatico, Insomma un’aiuto di classe che con il noleggio a lungo termine di City Rent puoi avere a 399 euro con un anticipo di tremila euro. Anche in questo caso la proposta prevede sessantamila chilometri e una durata di quattro anni.
Articolo Precedente
Continental e lusso, gli pneumatici ad alte prestazioni
Articolo Successivo
Maserati Levante: un SUV di lusso con il Noleggio a Lungo Termine
Redazione
Articoli Correlati
L’eleganza dei SUV Land Rover
30/07/2024