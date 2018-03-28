Home Lusso La Vodka Belvedere debutta in una nuova eccezionale espressione, Ginger Zest

La Vodka Belvedere debutta in una nuova eccezionale espressione, Ginger Zest

di Redazione 28/03/2018

Belvedere Vodka, la vodka di lusso originale, introduce la più recente innovazione nel suo portafoglio pluripremiato:Ginger Zest. Sugli scaffali a partire da aprile 2018, Belvedere Ginger Zest è una miscela rinfrescante di zenzero piccante e succosi limoni primaverili con un tocco di pompelmo, creando un profilo aromatico unico, perfetto per una varietà di cocktail. Il processo di macerazione distintivo di Belvedere, che richiede molto tempo, assicura alla sua segale Dankowskie Gold la creazione di una vodka intrisa di vere spezie e frutta, rafforzando la sua filosofia 100% naturale, senza zuccheri aggiunti e non OGM. Ginger Zest è creata estraendo oli profumati dal puro zenzero, dai limoni primaverili e dal pompelmo che sono stati immersi nella vodka del Belvedere. Il risultato è un liquido delizioso e morbido di qualità e carattere senza compromessi, con note speziate di zenzero ed equilibrato con agrumi saporiti. Ginger Zest di Belvedere Vodka mantiene il portafoglio all'avanguardia. "Nello sviluppo di una nuova macerazione, volevamo sfruttare le tendenze e i gusti dei cocktail che offrivano gamma e versatilità", osserva Matt Pomeroy, Direttore Globale dell'Educazione presso Belvedere Vodka. "Nella storia polacca ci sono le radici nella vodka riscaldante con le spezie, mescolare una spezia esotica, come lo zenzero, con i sapori accessibili di pompelmo e limone per un'esperienza rinfrescante e splendidamente equilibrata."

