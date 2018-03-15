Loading...

L’auto di lusso del futuro svelata da Aston Martin con la Lagonda 'Vision Concept'

15/03/2018

Aston Martin ha svelato come saranno le auto di lusso del futuro e che funzioneranno esclusivamente in modalità elettrica. L'azienda britannica punta ad avere due nuovi modelli, con il badge Lagonda, entro il 2023. Dicono che saranno il primo marchio di lusso ad offrire esclusivamente una linea di veicoli elettrici con tecnologia completamente autonoma. La "Vision Concept" inizierà la produzione nel 2021 e sarà alimentata da batterie allo stato solido sotto il pavimento con un motore elettrico per ciascuna delle quattro ruote. La portata sarà di 400 miglia. Il presidente e amministratore delegato di Aston Martin, il dott. Andy Palmer, ha dichiarato: "Crediamo che le persone associno il lusso alle loro auto con un approccio tradizionale e persino antiquato perché, ad oggi, questo è tutto ciò che è stato a loro disposizione. Lagonda esiste per sfidare quel pensiero e dimostrare che essere moderni e lussuosi non sono concetti che si escludono a vicenda.
