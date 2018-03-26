Home Auto L’auto di Uber a guida autonoma aveva problemi prima dell’incidente

di Redazione 26/03/2018

Il progetto di un veicolo autonomo di Uber non è stato all'altezza delle aspettative da mesi prima del decesso di una donna in Arizona. Le macchine avevano problemi a guidare attraverso le zone in costruzione e vicino a veicoli alti. E i conducenti umani di Uber dovettero intervenire molto più frequentemente dei conducenti di progetti automobilistici autonomi in competizione. Waymo, il progetto di auto a guida autonoma di Google, ha affermato che nei test su strade in California l'anno scorso, le sue auto hanno percorso una media di quasi 5.600 miglia prima che il guidatore dovesse prendere il controllo del computer per uscire dai guai. A marzo, Uber stava lottando per raggiungere il suo obiettivo di 13 miglia per "intervento" in Arizona. Tuttavia ai guidatori di test di Uber è stato chiesto di fare di più, andando in solitaria quando avevano lavorato in coppia. E c'era anche la pressione per raggiungere l'obiettivo di offrire un servizio di auto senza conducente entro fine anno e stupire i massimi dirigenti.

