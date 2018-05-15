Home Auto Le auto senza chiave hanno un pericoloso aspetto negativo che ha ucciso dozzine di persone

Le auto senza chiave hanno un pericoloso aspetto negativo che ha ucciso dozzine di persone

di Redazione 15/05/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le auto senza chiave hanno un lato negativo pericoloso. A volte, i conducenti credono che le loro auto siano spente dopo averle parcheggiate, il che può causare il monossido di carbonio che riempie i loro garage e abitazioni. Secondo un rapporto del New York Times pubblicato domenica, dozzine di persone sono morte o sono state ferite dal monossido di carbonio emesso dai veicoli ad accensione spontanea, ma le norme volte ad affrontare il fenomeno si sono bloccate. I guidatori di auto con accensione senza chiave utilizzano telecomandi a chiave senza fili, piuttosto che chiavi convenzionali, che consentono loro di bloccare, sbloccare o avviare i loro veicoli. Se il portachiavi è abbastanza vicino alla macchina, il conducente sarà in grado di avviarlo. Ma una chiave wireless apre la possibilità per un conducente di uscire da un'auto con la chiave senza spegnerla. Se un conducente lascia un veicolo in un garage, il veicolo potrebbe emettere abbastanza monossido di carbonio - che non ha un colore o profumo - ed uccidere il conducente se la casa del conducente è collegata al suo garage. Secondo il Times, dal 2006 ci sono stati almeno 28 decessi e 45 feriti causati dal monossido di carbonio emesso da veicoli con accensioni senza chiave.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp