Le migliori auto di lusso per il 2019: la nostra top 10
di Redazione
04/06/2019
Nel mercato automobilistico la domanda di innovazione è continua e veloce. In questo articolo la nostra top dei 10 modelli auto 2019. Fra gli aggiornamenti e i miglioramenti dei modelli del 2019, le soluzioni ci permettono di viaggiare in modo più connesso e con avanzati sistemi di sicurezza.
La top delle 10 auto di lussoMercedes-Benz Classe S: la grande Mercedes presenta un’esperienza di guida che potrebbe essere ancora più invitante. Si tratta di una macchina superbamente e funzionalmente eccezionale. È stata generata come una berlina a passo lungo, con una rigidità torsionale e sospensioni pneumatiche standard. La Classe S è concepita per camminare silenziosamente e comodamente. Possiede un'apparenza più lussuosa, ed esalta una tecnologia innovativa e un sistema elettrico ibrido mite. Jaguar I-Pace : veicolo elettrico che conquista artisti del calibro dei modelli Tesla S e X. E' caratterizzata per la qualità degli interni e per il suo design straordinario. Con due motori elettrici da 197 cavalli, ognuno su ogni asse, è veloce. Si tratta di un’auto di lusso pioneristica. Opel Corsa 2019 : L’Opel Corsa 2019 avrà dimensioni molto simili alla generazione precedente ma il design sarà completamente rivoluzionato grazie al modulo “Opel Compass” che permetterà alla vettura di sfoggiare una nuova calandra chiamata ‘Vizor’ e dei gruppi ottici con una forma rivisitata. Toyota Auris 2019: la nuova Auris hybrid 2019 avrà una nuova motorizzazione disponibile. Tra i pregi del motore Toyota 1.8 Hybrid è il basso consumo di carburante. Il nuovo design è più elegante e al passo con i tempi. Sarà più bassa di circa 2.5 cm, più larga di 3 cm e più lunga di quasi 4 cm. I fari a full-led sotto una specie di forma a J, così come i fanali posteriori. Esistono diverse colorazioni tra cui scegliere: Rival Blu, Blizzard Bianco Perla, Grigio Silver Metallic, Nero Midnight, Azzurro Galactic Aqua, Rosso Scarlet, Bronzo Oxide. Skoda Vision X: La versione di serie sarà il terzo modello nella nuova famiglia SUV, composta da Kodiaq e da Karoq. Skoda Vision X potrà contare sulla trazione anteriore, posteriore oppure integrale. Le linee e le dimensioni del modello di serie presenta forme squadrate e una lunghezza di 426 cm. Notevole l’accoppiamento metano-ibrido, che garantisce consumi veramente ridotti senza penalizzare le prestazioni. Volkswagen T-Cross: Caratterizzata da un design apparentemente sobrio che non cattura per la linea, ma rassicura. Ha una carrozzeria compatta e squadrata, con grandi porte che permettono un semplice accesso all'abitacolo, e un importante spazio interno in rapporto agli ingombri. I motori sono i tre cilindri 1.0 turbo a benzina da 95 o 116 CV, pronti, regolari e con un certo brio ai regimi medio-alti, e il 1.6 a gasolio da 95 cavalli, alquanto energico ma anche rumoroso se lo si sfrutta a fondo. Sono tre gli allestimenti disponibili: Urban, Style e Advanced. Volvo V40 2019: La V40 è la due volumi di lusso compatta a 5 porte di Volvo che si colloca nel segmento C. Nuove le tonalità per la carrozzeria e per gli interni, e nuove varianti di allestimento. La V40 è munita da propulsori diesel e benzina della gamma Drive-E di Volvo, abbinati a una trasmissione automatica a 6 rapporti o a un cambio manuale. La potenza erogata va da 120 a 152 CV. La V40 presenta una sequenza di opzioni di connettività mediante la sua interfaccia utente, inclusa Volvo On Call, ovvero una App per smartphone che permette di gestire diverse funzioni della vettura. Audi Q3 2019: L'immagine della Q3 II si presenta molto più accattivante. Partendo dalla vista frontale, si fa notare la nuova calandra ottagonale, ma più spigolosa e a sbalzo rispetto alle Audi precedenti. Il nuovo SUV compatto di Ingolstadt è molto più grande con una lunghezza di4,485 metri. Docile e confortevole nella guida. Toyota Supra: La nuova GR Supra riesce a richiamare forti emozioni solo a guardarla. E' la traduzione stradale delle competenze tecniche ottenute da Toyota. Si tratta di una miscela eccitante di potenza, agilità e precisione. Caratterizzata da un'ampia carreggiata, un peso ridotto, il baricentro ribassato e il telaio di notevole rigidità. Propulsore da 3.0 litri, twin scroll turbo capace di erogare 340 cavalli e con una coppia di 500 Nm, abbinato alla trasmissione automatica a 8 rapporti per sostenere un’accelerazione dominante e lineare. Porsche Cayenne Coupè: la Porsche Cayenne è stata la prima vettura a fondere insieme le caratteristiche di comodità, spazio e praticità tipiche delle sport utility vehicle con la potenza e le performance proprie delle supercar. a Porsche Cayenne si sdoppia in due varianti di carrozzeria, diventando anche Coupé. La nuova versione della Suv tedesca sarà inizialmente disponibile in Italia con due motorizzazioni: la 3.0 V6 da 340 CV con prezzi a partire da 86.692 euro e la Turbo 4.0 V8 da 550 CV. Tra le specifiche caratteristiche estetiche della Porsche Cayenne Coupé figureranno anche il grande spoiler, il lunotto piatto e i fari posteriori collegati da una inconfondibile striscia trasversale luminosa di maggiori dimensioni.
Come comprare un'auto di lusso?Se pensi che sia impossibile riuscire a comprare un'auto di lusso, dovresti ripensarci. Perché, oggi, con dei finanziamenti auto appositi è possibile comprare una vettura che costa anche alcune decine di migliaia di euro pagandola comodamente a rate. Devi solo essere certo di rientrare nei requisiti per ottenere un finanziamento auto, e sei pronto a comprare! Certo, devi anche considerare che le auto svalutano molto velocemente, per cui alla fine potrebbe non valerne la pena (non è un caso che i millennials comprano meno auto rispetto ai loro genitori, fonte in inglese), ma questo è un altro discorso.
