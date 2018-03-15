Loading...

LG promuoverà innovative startup sui display

di Redazione

15/03/2018

LG Display funzionerà con l'acceleratore di avvio Bluepoint Partners per eseguire un programma che promuova le startup con una promettente tecnologia per display. Soprannominato Dream Play, il programma cercherà le aziende con tecnologia innovativa e all'avanguardia nei display, come la nuova tecnologia dei dispositivi di visualizzazione, le tecnologie che utilizzano i display e le tecnologie nei componenti, nei materiali e nella produzione di display. LG Display fornirà supporto tecnologico e i partner Bluepoint offriranno supporto per l'accelerazione. Le squadre selezionate mostreranno la loro tecnologia in un giorno dimostrativo a luglio e riceveranno fino a 100 milioni di won ($ 90.000). LG Display ha detto che continuerà programmi simili andando avanti per trovare start-up all'avanguardia. Il colosso tecnologico della Corea del Sud è il più grande fornitore di pannelli OLED di grandi dimensioni e uno dei principali attori nei display per smartphone. Nel gennaio di quest'anno, l'azienda ha sviluppato un pannello OLED da 8K da 88 pollici . Al CES, l'azienda ha mostrato un display OLED arrotolabile da 65 pollici .
