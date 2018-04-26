Home Auto L'ibrido di lusso Polestar 1 di Volvo avrà un costo di $ 155.000

L'ibrido di lusso Polestar 1 di Volvo avrà un costo di $ 155.000

di Redazione 26/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Al Salone di Ginevra il mese scorso, Volvo ha sfoggiato la sua ibrida plug-in a lunga autonomia Polestar 1, che può erogare fino a 600 cavalli grazie ai suoi due motori elettrici e un motore turbo da 2,0 litri. Il prezzo finale di una bestia di questo tipo è stato appena rivelato all'Auto China 2018 a Pechino: $ 155.000 negli Stati Uniti, € 155.000 in Europa e 1,45 milioni di RMB in Cina. I preordini per l'ibrida di lusso sono aperti a oltre 7.000 persone in 18 paesi diversi a marzo; sono stati in grado di depositare un deposito sui primi modelli disponibili. Come i veicoli di BMW , Ford , Lincoln e altre auto di Volvo, la Polestar 1 sarà disponibile tramite abbonamento. "Il coinvolgimento di Polestar sarà digitale e le nostre auto saranno offerte principalmente in abbonamento", ha dichiarato il Presidente di Polestar China in una dichiarazione. "Con un pagamento mensile che copre tutti i costi tradizionali associati alla proprietà delle auto, permettiamo al cliente di concentrarsi sul piacere di guida. Riteniamo che questo aiuterà Polestar a creare una nuova relazione tra noi e i nostri clienti."

Condividi Facebook Twitter Whatsapp