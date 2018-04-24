Loading...

Auto e Lusso Logo Auto e Lusso

L'ultimo lusso di Maybach è un salotto dove non puoi toccare nulla

Redazione Avatar

di Redazione

24/04/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il Salone dell'Auto di Pechino è partito, e questo significa che è tempo che le case automobilistiche di lusso facciano ciò che sanno fare meglio: pontificare sulla natura stessa del lusso. Maybach ha avuto l'opportunità di creare un salotto. Il comunicato stampa di Maybach ha spiegato il suo ragionamento per mostrare questa stanza come espressione di "Sensual Purity", la sua attuale essenza di marchio:

Al fine di rendere il massimo del lusso e l'essenza del marchio esperienziale olisticamente, i designer hanno sviluppato un ambiente domestico corrispondente che irradia lusso e raffinatezza coltivata.

La descrizione della camera è meravigliosamente esagerata. Quello è oro rosa? Diavolo, no. È oro rosé:

"La nostra esperienza ds marchio del massimo del lusso è evidente nell'esclusiva collezione di mobili lounge in forma di materiali pregiati nei colori oro rosé, bianco e beige seta", afferma Gorden Wagener, Chief Design Officer di Daimler AG. "La loro sensualità e la pura raffinatezza creano un'estetica senza tempo per Mercedes-Maybach, il nostro marchio per il massimo del lusso."

Abbiamo solo una foto per andare insieme alla stanza, come visto sopra. Sembra carino, vero? Niente pile di libri raccolti in un angolo, che ti ricordano costantemente di ciò che non hai ancora finito per finire. Niente peli di cane.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Bose acquisisce Detour, la startup del tour a piedi di Andrew Mason

Articolo Successivo

Infiniti porta le elettriche al mercato cinese

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dal passato al futuro: i pregi della gamma Mitsubishi

Dal passato al futuro: i pregi della gamma Mitsubishi

30/07/2024

L’eleganza dei SUV Land Rover

L’eleganza dei SUV Land Rover

30/07/2024

Le migliori promozioni le trovi nelle officine Volkswagen

Le migliori promozioni le trovi nelle officine Volkswagen

30/07/2024