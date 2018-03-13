Home Bitcoin e crypto McAfee stima crescita dei bitcoin

di Redazione 13/03/2018

Quanto è alta la mania per la criptovaluta? John McAfee, pioniere del software Bitcoin Bull e anti-virus, ha rivisto la sua previsione precedente affermando che il prezzo del bitcoin potrebbe raggiungere 1 milione di dollari entro la fine del 2020. Il 17 luglio 2017, McAfee ha fatto un grosso proclama. Ha predetto che 1 bitcoin avrà un valore di $ 5.000 entro la fine del 2017. Il prezzo di Bitcoin ha toccato un massimo di $ 19.303,74 il 17 dicembre 2017 e ha chiuso l'anno a $ 12.629,81. Utilizzando lo stesso modello di previsione, McAfee ha affermato in precedenza che il bitcoin raggiungerà i $ 500.000 entro la fine del 2020. Poiché i prezzi di BTC sono aumentati molto più rapidamente nel 2017 di quanto aveva previsto, McAfee ha rivisto al rialzo fino a $ 1 milione entro il 2020.

