Mercedes guida le vendite di auto di lusso in Cina

di Redazione 23/04/2018

Mercedes-Benz ha mantenuto il suo primato come marchio di lusso più venduto in Cina nonostante l'aumento delle vendite di Audi, leader dello scorso anno. Le vendite del marchio Mercedes sono aumentate del 17% rispetto a 58.771 il mese scorso. Le vendite di Audi sono aumentate del 31 percento a 54.031 veicoli. Anche le vendite del primo trimestre di Mercedes sono aumentate del 17 percento, salendo a 169.932 veicoli. Il volume di Audi è aumentato del 42% a 154.270. Le vendite del marchio BMW sono aumentate dell'8% a 146.280. Mercedes continua a sviluppare il momentum creato dalla revisione della sua rete di concessionari quattro anni fa, che ha contribuito ad aumentare le vendite sul mercato. La casa automobilistica ha detto che si aspetta che il 2018 diventi un altro anno eccezionale per il marchio in Cina. Audi si sta ancora riprendendo da una disputa sui piani di costruzione di auto con SAIC, che ha sconvolto i concessionari affiliati al partner esistente di Audi, FAW, in Cina. Alcuni rivenditori hanno espresso la preoccupazione che l'accordo con SAIC potrebbe aggiungere più distributori e deprimere i loro profitti. Il disaccordo, che ha spinto i concessionari a sospendere gli ordini di veicoli nuovi, è stato risolto a maggio. Audi è rimasto il marchio premium più venduto in Cina lo scorso anno, anche se le sue vendite sono cresciute molto più lentamente rispetto ai suoi concorrenti tedeschi. Le vendite di Audi sono aumentate dell'1,1 percento a 597, 866. Il marchio Mercedes è stato il n. 2 con vendite in aumento del 26 percento a 587,868. Al terzo posto, il volume del marchio BMW è salito del 16% a 559.270.

