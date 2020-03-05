Noleggiare un furgone grazie ai servizi online
di Redazione
05/03/2020
Il web negli ultimi anni ha rivoluzionato la vita di noi tutti, sotto ogni aspetto possibile, e per molti aspetti ha semplificato la vita. Grazie ai servizi online ad esempio, è possibile noleggiare un furgone per le più svariate esigenze, e in pochi clic è possibile avvalersi di una serie di sconti e promozioni che fino a non molto tempo fa avrebbero richiesto tanto tempo per i preventivi. Vediamo insieme come fare.
Noleggiare un furgone online: vantaggiNoleggiare un furgone online comporta una serie di vantaggi innegabili. Alcuni sono di natura economica, dal momento che in pochi clic è possibile accedere a moltissime offerte nella massima trasparenza. Altri invece riguardano il tempo impiegato per ricercare il servizio desiderato, sicuramente inferiore a quello che occorrerebbe per girare di ufficio in ufficio facendosi rilasciare dei preventivi. I motivi per cui si necessita di furgoni a noleggio Roma o in altre città, possono essere molteplici, a seconda delle esigenze di chi richiede il servizio. La più classica di tali necessità è quella di un trasloco, fase che come risaputo può diventare particolarmente stressante, a causa di una serie di motivi, molti dei quali proprio legati agli alti costi o comunque improvvisi.
Noleggio furgoni Roma low cost: consigli utiliPer il noleggio furgoni Roma km illimitati è sempre opportuno rivolgersi a dei professionisti del settore. Ad esempio, impostando la ricerca "offerte noleggio furgoni roma", si ha la possibilità di individuare le proposte di RBC autonoleggio, di sicuro interesse dal punto di vista della qualità dei mezzi a disposizione e da quello dell'assortimento disponibile, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Per quanto riguarda la scelta del mezzo, prima di procedere al noleggio, è sempre opportuno valutare attentamente l'uso che si andrà a fare dei furgoni a noleggio. Ciò a cui prestare attenzione ad esempio, sono le dimensioni del furgone, quindi l'effettiva capacità di carico. In questo frangente, è consigliabile non "tenersi stretti" ma scegliere sempre un mezzo leggermente superiore a quanto occorre. Il motivo è molto semplice: le differenze di prezzo tra le varie categorie di furgoni a noleggio Roma sono minime, e si evitano spiacevoli sorprese di non riuscire a caricare quanto desiderato.
Offerte noleggio furgoni RomaCome anticipato, quando si decide di noleggiare furgoncino, si devono tenere in considerazione alcuni fattori. Ci teniamo a precisare che il noleggio furgoni roma low cost non è destinato solamente al privato, ma anche alle aziende che non hanno la possibilità di sostenere i costi di un parco mezzi, preventivando tutte le normali spese. È possibile appurare autonomamente il tutto, ad esempio consultando le offerte di RBC Autonoleggio :
- Furgoni a passo corto. Questa è la famiglia più piccola di furgoni a noleggio. È perfetta per merci o mobili di piccole dimensioni e per tragitti di modesta entità, grazie all'agilità nel traffico cittadino. La portata di tali mezzi, è infatti di 8 metri cubi e le dimensioni del carico utile sono di 250x176x180 cm (lunghezza x larghezza x altezza). Per comprendere meglio la situazione, tali misure sono sufficienti a caricare una divano a due posti. Tariffe a partire da 50 euro/giorno.
- Furgoni a passo medio. Salendo con le dimensioni, troviamo i furgoni a passo medio. Il tetto alto di questa famiglia, permette di agevolare notevolmente le fasi di carico e scarico, portando i metri cubi disponibili a 11 e oltre 3 metri di lunghezza. Ideale per trasporti più ingombranti. Tariffe a partire da 54 euro/giorno.
- Furgoni a passo lungo. I metri cubi utili per il carico aumentano a 15 per i furgoni a passo lungo, anche in questo caso a tetto alto. Ad aumentare in questo caso però, non sono solamente le dimensioni, ma anche la cilindrata, così da rendere il mezzo idoneo anche a trasporti extraurbani. Tariffe a partire da 59 euro/giorno.
- Furgoni cassonati. Questa soluzione è perfetta per coloro che necessitano di trasportare merci molto ingombranti e pesanti. La lunghezza utile al carico sale addirittura a 4,5 metri e nonostante la presenza della cabina per l'autista, è richiesta solamente la patente B. Le dimensioni generose permettono delle fasi di carico e scarico agevoli da parte dei facchini, e il mezzo è dotato delle più moderne tecnologie, come il supporto per smartphone con bluetooth vivavoce e il cruise control. Ideale per lunghi tragitti. Tariffe a partire da 64 euro/giorno.
