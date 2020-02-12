Noleggio a lungo termine delle auto di lusso e sportive
di Redazione
12/02/2020
Vorresti avere un’auto di lusso, senza sostenere parecchie spese e senza avere troppe incombenze? È possibile tutto questo grazie al noleggio a lungo termine dei veicoli sportivi e di lusso. Una soluzione davvero conveniente, che ti dà la possibilità di guidare una macchina esclusiva, senza necessariamente doverla acquistare. Un SUV di ultima generazione, una BMW: con il noleggio a lungo termine puoi scegliere tra diverse auto, avendo sempre la possibilità di risparmiare e utilizzando il modello di macchina che più ti rappresenta. Ma vediamo quali sono le vetture più esclusive da poter noleggiare con la formula del noleggio a lungo termine.
Le vetture di lusso da noleggiareSicuramente il noleggio a lungo termine BMW può essere annoverato tra queste formule di noleggio a lungo termine che si riferiscono ad auto particolarmente esclusive. Ma non c’è soltanto questo modello a disposizione degli utenti con questa formula, perché gli utenti possono scegliere di noleggiare anche berline e station wagon, che sono delle auto spaziose, eleganti e offrono tutti i comfort possibili al guidatore, oltre che ai passeggeri. Non si tratta soltanto di veicoli di rappresentanza, che possono rappresentare una soluzione importante per gli imprenditori. Si tratta anche di vetture particolarmente comode da usare per tutta la famiglia quando si devono percorrere lunghe tratte. E poi basti pensare per esempio alla BMW Serie 7, un’auto che tiene molto allo stile e alla cura degli interni. Oppure, per fare un altro esempio, possiamo pensare alla Mercedes Classe E, che sa abbinare il lusso e la raffinatezza alle migliori soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico. E poi ancora la Maserati quattro porte, l’Audi A8 o la Tesla Model S.
Le auto sportive da noleggiareAnche fra le auto sportive di cui usufruire con la formula del noleggio a lungo termine c’è molta possibilità di scelta. Si tratta tutti di veicoli pensati per offrire delle prestazioni incredibili. Si pensi per esempio alle marche che fanno parte di un vero e proprio immaginario collettivo, come la Maserati, la Lamborghini, la Porsche e la Ferrari. Per molti non è facile accedere a questo tipo di automobili, se vogliono averle acquistandole, perché comunque sono dei tipi di auto che hanno dei prezzi molto alti. Invece col noleggio a lungo termine è possibile averle a disposizione, pagando soltanto un canone mensile, quindi risparmiando e potendo accedere facilmente alla guida di un’auto del genere. Ma con la formula del noleggio a lungo termine sono a disposizione non soltanto le auto di cui abbiamo appena parlato, visto che, fra le auto sportive, ce ne sono tantissime che possono fare al caso tuo. Basti pensare per esempio alla Jaguar F Type 2.0 da 300 cv, una macchina che riesce a raggiungere la velocità di 250 chilometri orari. Oppure, per esempio, fra le altre auto eccezionali sempre di tipo sportivo, c’è la Porsche 718 boxster, con motore da 300 cv. E poi ancora l’Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo da 280 cv che riesce ad arrivare a 100 chilometri orari in 5,2 secondi. Possiamo ricordare anche la Seat Leon Cupra 2.0 TSI e la Mercedes GT AMG. In tutti questi casi il noleggio a lungo termine, sia per le auto di lusso che per le auto sportive di grandi marche, si rivela piuttosto conveniente, dandoti la possibilità di risparmiare tempo e denaro e permettendoti di guidare delle automobili che magari non potresti permetterti con la soluzione dell’acquisto come veicoli di proprietà. È anche per questo che molti scelgono sempre di più di usufruire del noleggio a lungo termine dell’automobile, abbattendo i costi possibili da sostenere e legati all’utilizzo di una macchina esclusiva e sportiva.
Redazione
