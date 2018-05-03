Home Auto Perché la criptovaluta è il futuro delle transazioni online

Perché la criptovaluta è il futuro delle transazioni online

di Redazione 03/05/2018

I prezzi delle criptovalute come Bitcoin sono saliti alle stelle, crescendo di oltre il 750% in soli 12 mesi , secondo The Guardian, superando persino un'oncia d'oro. Per chiunque abbia effettuato transazioni online, amate già la blockchain, i pagamenti mobile e le opportunità che presentano . Questo non vuol dire che le criptovalute siano metodi di pagamento infallibili. In effetti, hanno dovuto affrontare un paio di ostacoli con alcune aziende che li hanno tirati fuori come sistema di pagamento. Mentre questo è un motivo per essere più cauti, è necessario considerare la criptovaluta come il futuro delle transazioni online per i seguenti motivi. La frode online sta crescendo ad un ritmo allarmante e continua a rappresentare un enorme rischio per le imprese. La tecnologia è un'arma a doppio taglio che semplifica la vita di tutti, compresi i truffatori. Con tutte le informazioni disponibili, è estremamente facile creare un account fraudolento e vendere prodotti contraffatti fingendo di essere un marchio riconosciuto. Gli schemi Ponzi e piramidali riducono anche la fiducia nelle transazioni online. Le criptovalute offrono la possibilità di tracciare l'originalità di un prodotto. Ad esempio, la vendita di biglietti per un evento tramite blockchain consente di tracciare tutte le informazioni di ciascun venditore dai blocchi di dati memorizzati. Questi blocchi di dati non possono essere falsificati o manipolati. Nel mondo di oggi, devi essere eccezionale per vivere del tuo mestiere. Tuttavia, la disparità retributiva tra artisti come attori e musicisti è sbalorditiva. Un tale sistema nega molti talenti come scrittori e web designer che spesso sono sottopagati dalle organizzazioni. Blockchain offre un sistema di pagamento alternativo più aperto. Come sistema online, le criptovalute consentono l'inserimento di formule che assicurano che le aziende e gli individui ottengano i loro pagamenti meritati. I millennial sono più caritatevoli e un tale sistema si rivolge a loro, portando alla sua adozione. Le valute legate alle materie prime sono quelle la cui produzione può essere rintracciata, come l'estrazione di oro o la stampa di dollari. Le criptovalute non sono attribuite a questa categoria; sono una formula in un libero mercato non regolato e supportato dal meccanismo dei prezzi . Il valore di una unità dipende da molti fattori, rendendolo volatile e instabile, e non adatto ad essere una valuta di base. Tuttavia, nella vendita online, le criptovalute sono destinate a funzionare meglio, più velocemente e in modo più efficiente. Come la tecnologia dietro le valute, combinandola con la carta moneta è il futuro delle transazioni online. Le transazioni online dipendono completamente dalla tecnologia, e ciò in genere si traduce nel fatto che funzionano meglio con una valuta online. I vantaggi di digitalizzare l'intero processo dalla vendita ai pagamenti è semplicemente il prossimo passo da gigante nelle transazioni online.

