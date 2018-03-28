Home Imprese e Aziende Questa startup rende la realtà aumentata, sociale e onnipresente

Questa startup rende la realtà aumentata, sociale e onnipresente

di Redazione 28/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ALL'ETÀ DI 25 ANNI, Anjney Midha ha un curriculum più forte rispetto ad alcune persone che hanno il doppio della sua età. Prima di diplomarsi a Stanford, è entrato nella società di venture capital Kleiner Perkins Caufield & Byers. Ha guidato l'investimento della società in Magic Leap, la misteriosa e tanto pubblicizzata compagnia di realtà aumentata . Poi abbandonò il capitale di rischio per perseguire un sogno che lo aveva seguito da un giovane adulto senza tecnologia in un santuario degli uccelli in India, alle strade iper-connesse di Singapore, ai suoi giorni a Stanford. Quel sogno era condividere il suo mondo - più di quello che poteva mostrare in una foto, meglio di quello che poteva comunicare con le parole - con la famiglia e gli amici che aveva lasciato in India. A luglio, lui e la sua amica del college, Ankit Kumar, hanno fondato una società chiamata Ubiquity6 che cerca di fare esattamente questo, attraverso un'app di realtà aumentata per telefoni . "Permettiamo a chiunque abbia un telefono di creare uno spazio insieme e quindi iniziare a modificare quello spazio, modificando la realtà insieme", dice Midha. Mercoledì scorso, Ubiquity6 ha debuttato la sua app, che implementa diverse funzionalità che non sono state precedentemente riunite. Utilizzando la fotocamera del telefono, l'app crea una mappa 3D di una stanza in circa 30 secondi, molto più veloce e più accurata rispetto a quanto è generalmente possibile con un telefono, che oggi può richiedere molte ore. Usa l'apprendimento profondo per riconoscere le pareti e l'arredamento per quello che sono, e comprende la loro fisica in modo che una palla che rimbalza su un divano del mondo reale si comporti diversamente da una palla che colpisce un pavimento di legno duro. La maggior parte delle app AR oggi sono esperienze da solista, ma questa app consente alle persone di invitare altre persone nel loro ambiente digitalmente migliorato. Nei test preliminari Midha afferma che l'app ha ospitato 10.000 utenti in un unico spazio. Questi utenti possono quindi interagire con oggetti digitali o personaggi che hanno una vita propria. Ad esempio, un giorno tu ei tuoi amici potreste decidere di giocare con un cucciolo di leone digitale. Se chiudi l'app e torni un giorno dopo, il cucciolo potrebbe venire per salutarti (o chiederti del cibo). Anche questo è inusuale, la maggior parte delle esperienze di AR non durano oltre una singola sessione. Queste caratteristiche potrebbero non sembrare rivoluzionarie, ma questo è un riflesso del precoce stato sperimentale di AR . Affinché possa diventare un utile fenomeno mainstream, l'AR dovrà attingere all'innato desiderio degli umani di connettersi l'un l'altro, e dovrà diventare molto più intelligente riguardo al suo ambiente. Pokemon Go , il gioco breakout AR del 2016, ha offerto un modo rudimentale a più utenti di abitare nello stesso spazio digitale. Questo potrebbe cambiare nei giochi futuri. Niantic, il creatore di Pokemon Go, il mese scorso ha acquisito una startup chiamata Escher Reality che ha sviluppato esperienze AR persistenti e multi-persona. E lo scorso settembre, Apple ha mostrato un gioco AR multiplayer chiamato The Machines, in cui i giocatori si sparano a vicenda mentre corrono su una superficie piana come un pavimento o un tavolo. La grafica di Ubiquity non può competere con lo squisito smalto di The Machines, ma la sua tecnologia supporta un mix più ricco di mondi reali e artificiali: uno dei suoi giochi ti permette di mettere un canestro da basket digitale su qualsiasi muro e giocare a un gioco di pick-up con gli amici . La caratteristica distintiva di Ubiquity6, tuttavia, è che non è un'app unica. La maggior parte delle esperienze AR oggi sono giochi o strumenti autonomi per aiutare nello shopping o nel settore immobiliare, come ad esempio l'app che ti consente di vedere quali riproduzioni digitali dei mobili Ikea apparirebbero come a casa tua. "È un po 'come se dovessi scaricare un browser separato per ogni singolo sito web che volevi visitare", afferma Midha. Ubiquity è una piattaforma da cui puoi lanciare una suite di giochi e strumenti per la modifica della realtà. Midha lo chiama browser spaziale. "Pensa a noi come a costruire il browser e stiamo aiutando le persone a costruire i primi siti web per il mondo fisico", dice Midha. La speranza è che gli sviluppatori costruiranno più app utilizzando i suoi strumenti. "In definitiva crediamo che le persone costruiranno un sacco di cose che non abbiamo immaginato che sarete in grado di cercare, scoprire e lanciare con le persone a cui tenete, usando il nostro browser." È un grande obiettivo per una startup di otto mesi con 17 dipendenti. Con 10,5 milioni di dollari di finanziamenti da parte di investitori, tra cui Index Ventures, First Round Capital, Kleiner Perkins e altri, stanno andando a testa a testa con società ben più grandi e ben finanziate che vogliono una partecipazione di controllo nel panorama emergente dell'AR. Secondo un rapporto della società di analisi Digi-Capital, le società di AR e VR hanno raccolto più di $ 3 miliardi l'anno scorso , con circa la metà di quelle destinate a quattro società: Magic Leap, una startup britannica chiamata Improbable, il motore di gioco Unity e Niantic.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp