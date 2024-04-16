Soluzioni per gli automobilisti: scopri le concessionarie Volkswagen
di Redazione
16/04/2024
Volkswagen è una casa automobilistica molto nota in Italia, presente in diverse località con i suoi centri ufficiali. Sul sito web è disponibile un completo elenco di tutte le concessionarie Volkswagen del nostro Paese, e per ognuna di loro sono indicate tutte le principali informazioni, a partire dall’indirizzo e dai contatti. Le concessionarie della casa tedesca non si occupano solamente della compravendita di auto, ma sono pronte a fornire agli automobilisti diversi servizi, a partire da quelli relativi all’assistenza tecnica.
Qualità VolkswagenSe la vostra intenzione è quella di cambiare la vostra auto, una visita nelle concessionarie Volkswagen è ciò che fa per voi. In sede si possono toccare con mano i vari modelli, accompagnati dal personale della concessionaria. Si può anche chiedere di effettuare un test drive, così da mettersi al volante delle varie automobili. Con una prova di guida si possono eliminare molti dubbi, testando in prima persona le prestazioni, il comfort e i sistemi di assistenza. In queste sedi si possono acquistare sia macchine nuove che di seconda mano. L’offerta di veicoli nuovi è davvero molto ampia, comprendendo modelli di ogni tipo, tra cui un’intera gamma dedicata alle automobili elettriche. Per quanto riguarda invece l’usato è importante sapere che si tratta di un acquisto sicuro, visto che ogni macchina viene analizzata a fondo per verificare che non presenti alcun tipo di difetto. I meccanici che si occupano di questi controlli sono molto preparati e scrupolosi.
Dalla rateizzazione al noleggio a lungo termineI clienti possono rivolgersi alle concessionarie Volkswagen per avere maggiori informazioni relative a tutte le soluzioni finanziarie. La casa automobilistica propone diverse formule che possono rivelarsi davvero molto convenienti. Ognuno può trovare senza difficoltà l’opzione più adatta alle proprie esigenze. Chi desidera dividere il costo dell’acquisto della vettura in pagamenti mensili può optare per un tradizionale finanziamento con rateizzazione, disponibile sia per le auto nuove che per quelle usate. Un’alternativa che ha preso molto piede negli ultimi anni è il noleggio a lungo termine, che è stato reso disponibile anche per i privati e non più solo per i professionisti e le aziende. Il noleggio è una formula all-inclusive: si paga un canone mensile e si ha diritto a una serie di servizi compresi nel prezzo, tra cui la manutenzione ordinaria del mezzo. Per coloro che fanno parte del settore business e vogliono ottenere delle auto aziendali, o allestire una vera e propria flotta, Volkswagen mette a disposizione numerose soluzioni. Vi consigliamo di contattare la concessionaria più vicina, dove saranno pronti a illustrarvi ogni possibilità.
Acquisto di accessori e ricambiTramite le concessionarie Volkswagen, gli automobilisti possono acquistare sia i ricambi che gli accessori ufficiali. Sono prodotti realizzati usando delle materie prime di ottima qualità, caratterizzate da una elevata resistenza. In più sono progettati appositamente per il proprio modello di auto, così da garantire una completa accessibilità. Volkswagen propone varie linee di ricambi accanto alla gamma di prodotti principale. I Ricambi 4+ sono una buona alternativa per quelle automobili immatricolate da almeno quattro anni. Sono ugualmente pregevoli ma l’ottimizzazione del processo produttivo li rende più economici. Per chi possiede vetture d’epoca da riparare, la soluzione è la linea Original Classic Parts. Il catalogo relativo agli accessori è molto ampio, e comprende soluzioni adatte a ogni necessità.
