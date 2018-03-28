Home Auto Uber non rinnoverà il permesso di testare auto senza conducente in California

di Redazione 28/03/2018

Continua il fallout per Uber. Dopo un incidente mortale che ha coinvolto una Volvo XC90 autoprodotta della compagnia, il governatore dell'Arizona ha vietato a Uber di testare automobili autonome nello stato. Ora l'azienda dice che non rinnoverà un permesso per testare veicoli robotizzati sulle strade della California. La società prevede di lasciare scadere il 31 marzo, anziché presentarsi per il rinnovo e affrontare il possibile controllo del suo programma, tra le indagini federali e statali sull'incidente del 18 marzo. La Volvo XC90 di Uber si è rivelata fatalmente colpita da un pedone, una donna di 49 anni nella città di Tempe, in Arizona, mentre stava attraversando una strada con una bicicletta al di fuori di un passaggio pedonale. Un portavoce di Uber ha detto a Jalopnik che la compagnia ha "proattivamente" sospeso i suoi test di auto-guida in tutto il Nord America in seguito all'incidente fatale. Il dipartimento della California dei veicoli a motore ha indicato in una lettera a Uber in precedenza che sarebbe stato necessario per la società "indirizzare qualsiasi follow-up alle analisi o alle indagini del recente incidente in Arizona", riferisce il Wall Street Journal . Ciò ha portato alla decisione dell'azienda di rifiutare di discutere specifiche e lasciare che il permesso decada.

