Un ex dirigente di WeWork ha lanciato la sua startup di coworking

di Redazione 26/03/2018

Come dirigente di WeWork, la visione di Frank Bistrian per il coworking era diversa dalla cultura notoriamente audace e energica dell'azienda. "Vai a casa sul treno", dice, "e sembra che le persone siano state appena picchiate alla fine della giornata." Bistrian ha lasciato WeWork, dove ha lavorato come responsabile sviluppo dal 2015 al 2016, ed è ora amministratore delegato di una nuova startup di coworking che mira a rendere la vita in ufficio più piacevole mettendo in primo piano, sia in termini di design che di servizi, salute e benessere. La società, Work Well Win, afferma di aver raccolto 22 milioni di dollari da cinque investitori con legami con gli immobili, e prevede di avere 90 sedi in cinque anni. Gli spazi di Win sono progettati per un lavoro consapevole e sereno ed il target demografico è più vecchio e più aziendale. I servizi includono aria depurata, layout personalizzati, sale per yoga e meditazione e acqua infusa con frutta. Idealmente, oltre la metà dei clienti sarà costituita da aziende della Fortune 500 che intendono creare uffici satellite.

