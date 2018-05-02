Home Auto Yacht e superyacht arrivano a Singapore

Yacht e superyacht arrivano a Singapore

di Redazione 02/05/2018

L'ottava edizione del Singapore Yacht Show è iniziato questa settimana. Il sud-est asiatico sta vedendo un crescente potenziale come regione di yachting, quindi le aspettative per l'evento sono state alte. Il porto turistico dell'isola Sentosa di Singapore vedrà superyacht come Amel's La Familia, Iacquamarina di ICA, Lady Azul di Heesen e Happy Days di Ferretti tra molti altri durante il fine settimana. La Familia, che è la più grande barca in esposizione con 55 metri di lunghezza, è in vendita per 39.250.000 euro. L'acquirente medio per un tale yacht è "estremamente privato, molto ricco", secondo Paul Moran, CEO di Eastwind Yachts, che è il broker per la vendita. Parlando con Dan Murphy della CNBC, Moran ha anche affermato di credere nel potenziale del mercato asiatico perché i consumatori stanno sviluppando un maggiore apprezzamento per la nautica da diporto. In effetti, lo yachting in Asia, in particolare nel Sud-Est asiatico, ha avuto una crescente popolarità. La pratica, una volta vista come un vezzo europeo e americano, ha preso piede in Asia grazie ad abbienti che hanno espresso più richiesta, secondo il Singapore Yacht Show , in Tailandia, Indonesia, Malesia e Singapore . Nel complesso, il mercato della nautica da diporto è "una grande opportunità per l'Asia in particolare", secondo Andy Treadwell, CEO e fondatore del Singapore Yacht Show. Vrit Yongsakul, amministratore delegato del gruppo di Boat Lagoon Yachting, ha dichiarato che la società ha "visto più persone, sia asiatici che non asiatici, arrivare ad apprezzare lo stile di vita dello yachting".

