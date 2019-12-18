Antares Parma: prenota il tuo tagliando auto Mercedes Benz
di Redazione
18/12/2019
Ciclicamente occorre effettuare il tagliando al tuo veicolo. Si tratta di una procedura obbligatoria e soprattutto necessaria per garantire la sicurezza del veicolo e quindi di autista e passeggeri. Presso l’officina Antares Parma, convenzionata Mercedes Benz, viene svolto un tagliando auto scrupoloso e meticoloso, con la possibilità di richiedere ricambi originali della casa automobilistica tedesca. Non solo: questo servizio rientra negli “Express Service” svolti in giornata presso l’officina, con la possibilità di attendere in una comoda sala d’attesa dotata di televisione e rete Wi-Fi. Scopriamo insieme i dettagli del tagliando auto svolto presso l’officina di Parma.
I serviziIl tagliando auto spesso viene visto come una scocciatura, ma in realtà è un controllo fondamentale per garantire la sicurezza del veicolo, di chi lo guida e di chi viaggia su di esso. Non solo: effettuare periodicamente il tagliando consente di tenere sotto controllo lo stato del veicolo, scoprire problemi prima che possano gravare eccessivamente sulle finanze. Una corretta manutenzione potrebbe farti risparmiare somme di denaro consistenti. Antares Parma, officina convenzionata Mercedes Benz, offre ai propri clienti il servizio di tagliando auto con ricambi originali. L’intervallo di tempo entro cui effettuare il tagliando viene consigliato dalla casa di produzione dell’automobile e solitamente viene fissato di anno in anno o entro i 20000 km. Quali controlli vengono effettuati durante il servizio? Innanzitutto i tecnici di Antares Parma controllano i livelli di olio dei freni, acqua del radiatore, liquido per vetri. E poi l’olio motore e del suo filtro, il filtro dell’aria, quello del carburante. Non solo: a seconda della tipologia di automobile l’officina interviene anche sulle candele d’accensione, pulizia delle valvole, controllo della cinghia di distribuzione. Forte della grande esperienza maturata sul campo dal lontano 1972, Antares Parma propone un servizio di tagliando personalizzato a seconda della tipologia di veicolo ma anche delle esigenze della clientela.
Ricambi auto originali Mercedes BenzDurante il tagliando può emergere la necessità di sostituire alcune parti del veicolo. L’officina Antares fornisce ricambi originali Mercedes Benz a Parma, Fidenza e Piacenza. Nel magazzino dell’azienda sono disponibili oltre 20000 articoli pronti all’utilizzo. In questo modo si riducono i tempi di sostituzione per garantire un servizio efficiente. Nel caso di ricambi specifici, questi vengono fatti arrivare presso l’officina in tempi brevi oppure consegnati a domicilio direttamente al cliente. Il tagliando auto rientra tra i servizi “Express Service” forniti da Antares Parma. L’officina è infatti in grado di effettuare un servizio rapido per i tagliandi, solitamente entro alcune ore. A disposizione dei clienti una sala d’attesa con televisione e rete Wi-Fi, per non perdere nemmeno un minuto di lavoro.
Antares Parma: tagliandi certificati Mercedes BenzL’officina Antares è centro convenzionato Mercedes Benz ed è attivo sul territorio di Parma e provincia dal 1972. Lo staff competente ed esperto conosce a fondo i veicoli della casa automobilistica tedesca, a garanzia di un lavoro attento in grado di salvaguardare le caratteristiche dei veicoli privati e commerciali. Il servizio tagliando rientra tra i servizu di alta qualità forniti.
Articolo Precedente
Karlmann King, recensione e caratteristiche tecniche
Articolo Successivo
Come acquistare un'auto nuova tramite finanziamento
Redazione
Articoli Correlati
L’eleganza dei SUV Land Rover
30/07/2024