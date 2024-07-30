Dal passato al futuro: i pregi della gamma Mitsubishi
di Redazione
Affidabilità e sicurezza sono un vero e proprio dogma per molti automobilisti, che vogliono un’auto su cui poter contare in ogni situazione. Tra le aziende che hanno saputo interpretare i desideri degli automobilisti c’è il marchio Mitsubishi, che da più di cento anni produce macchine curate fin nei minimi dettagli. La prima auto di Mitsubishi è stata prodotta nel 1917, e da allora questa casa automobilistica ha conosciuto un successo dopo l’altro. Negli anni ‘70 si sono aperti i confini del mercato internazionale, con l’arrivo dei suoi modelli anche in molti Paesi europei, tra cui l’Italia. Sul suolo italiano sono sorte numerose concessionarie nel corso degli anni, che presto sono diventate dei punti di riferimento per gli automobilisti.
Provare i modelli MitsubishiIl miglior modo per conoscere le automobili del marchio Mitsubishi è quello di provarle attraverso un test drive. Cercate la concessionaria più vicina se volete mettervi al volante di queste vetture e valutare in prima persona prestazioni e funzionalità. La gamma Mitsubishi comprende auto appartenenti a vari segmenti. Per muovervi agilmente in città le migliori opzioni sono Space Star e COLT. Hanno misure che le rendono particolarmente maneggevoli, con un motore scattante che aiuta a districarsi anche nel traffico più intenso. Se invece preferite modelli più spaziosi vi suggeriamo di analizzare le caratteristiche del crossover ASX. Ha un design sportivo e accattivante, e all’interno non manca di certo il comfort. E a proposito di comfort non possiamo non citare Eclipse Cross PHEV, un SUV all’avanguardia, bello da vedere e decisamente piacevole da guidare.
La qualità di MitsubishiMolti automobilisti hanno scelto le vetture Mitsubishi perché sono stati attirati dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Si tratta di veicoli che hanno una notevole qualità costruttiva, che li rende perfetti per coloro che cercano un mezzo in grado di durare nel tempo ed essere affidabile e performante anche a distanza di anni. Per questo non è raro trovare delle auto Mitsubishi di seconda mano in perfette condizioni. L’impegno dell’azienda è testimoniato anche dal costante sviluppo della tecnologia dei suoi motori. Oggi chi compra una macchina appartenente a questa gamma sa di mettersi al volante di una vettura dotata di un motore dai consumi ridotti, ma senza che ciò influenzi negativamente le prestazioni. Anzi, è vero il contrario: i motori Mitsubishi offrono delle ottime performance, dimostrando carattere e personalità su ogni percorso.
I design uniciUn altro aspetto da tenere in considerazione è il design. Le automobili Mitsubishi hanno un design curato con grande attenzione, con linee uniche e scelte stilistiche davvero eleganti e raffinate. Tutto ciò rende le macchine di questo marchio facilmente riconoscibili in mezzo al traffico. Anche l’interno dell’abitacolo è curato con il medesimo impegno. Entrando in una di queste vetture il comfort è immediato, sia per il conducente che per i passeggeri. Se siete tra coloro che viaggiano spesso in auto con tutta la famiglia potrete trovare tutta la comodità di cui avete bisogno.
La sicurezza al volanteDurante un test drive vi renderete subito conto degli elevati standard di sicurezza delle automobili Mitsubishi. Il sistema di frenata è tra i più efficienti, garantendo degli stop rapidi in pochi istanti. In più i nuovi modelli hanno a bordo dei sistemi di assistenza alla guida moderni e innovativi, che supportano la persona al volante in molti modi, aiutando a ridurre sensibilmente i rischi in strada.
