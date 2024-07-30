Citta 365 - Informazione Locale, sempre!

Citta 365 è una nuova realtà editoriale digitale nata con l'obiettivo di raccontare il territorio in modo puntuale, quotidiano e accessibile. Siamo parte di un network di informazione locale e nazionale che copre le principali città italiane e tematiche specializzate.

La nostra missione è semplice: offrire notizie di qualità, approfondimenti e storie che contano per chi vive, lavora e ama le nostre città. Crediamo in un'informazione trasparente, aggiornata e vicina alle persone.

Il Nostro Network

Citta 365 è network editoriale in costante crescita che include siti locali e nazionali. Ogni sito mantiene la propria identità e copertura territoriale, garantendo sempre contenuti freschi e pertinenti.

NORD ITALIA

Lombardia: Milano365.it | Bergamo365.it | Brescia365.it | NewsMilano.it | Milanoblog.it | NewsLombardia.it | ViviaMilano.it

Piemonte: Torino365.it | NewsPiemonte.it | TorinoFree.it

Veneto & Nord-Est : Venezia365.it | Padova365.it | Verona365.it | Anordest.it

Emilia-Romagna: Bologna365.it | Modena365.it | Parma365.it | ReggioEmilia365.it | Emiliaromagna24news.it

Liguria: Genova365.it

CENTRO ITALIA

Toscana: Firenze365.it

Lazio: Roma365.it | Romaretenews24.it

SUD ITALIA

Campania: Napolipage.it

Puglia: Bari365.it

Molise: Altromolise.it

NAZIONALI E SPECIALIZZATE

Citta365.it | Linformazione.com | Ritalia.it | Italia24ore.it | Intervista.it | LussoMagazine.it | Design-Italia.it | Businessvox.it | Industrial-Innovation.it | Comesicalcola.it | MammaOggi.it | Tele90.it | iJobs.it | Comefare.com | CheekyMag.it | RSVN.it | WebNotizie.net | NewsDigitali.com | MediaeSocieta.net | Lettera35.it | Bcrmagazine.it | PizzaDigitale.it | ZZ7.it | Ideazionenews.it | Dossiermagazine.it

Un Network in Crescita

Il nostro network è in continua espansione. Nuove testate e nuove città si aggiungono regolarmente per offrire una copertura sempre più capillare del territorio italiano.

Contatti

Per informazioni generali: [email protected]

Citta365.it - Parte del network di informazione locale più dinamico d'Italia

Disclaimer

Il sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7 marzo 2001.

Responsabilità sui Contenuti

La redazione non è responsabile per quanto pubblicato dagli utenti nei commenti. Verranno rimossi i commenti ritenuti offensivi, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di terzi, di natura spam, discriminatori o contenenti dati personali non conformi alle normative sulla privacy.

Diritti d'Autore e Materiali

Alcuni contenuti testuali e visivi presenti su questo sito provengono da fonti pubbliche disponibili su internet e sono considerati di pubblico dominio. Qualora la pubblicazione di tali materiali dovesse violare eventuali diritti d'autore, siete pregati di segnalarcelo tramite il modulo contatti. Provvederemo alla rimozione immediata.

Link Esterni

La redazione e la proprietà non è responsabile dei contenuti presenti sui siti esterni collegati tramite link, né delle eventuali modifiche che questi possano subire nel tempo.

Privacy e Dati Personali

Per informazioni sul trattamento dei dati personali, consulta la nostra Privacy Policy.

Per segnalazioni: [email protected]