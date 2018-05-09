Home Auto Aston Martin debutta con il lussuoso SUV Lagonda nel 2021

Aston Martin debutta con il lussuoso SUV Lagonda nel 2021

di Redazione 09/05/2018

La casa automobilistica britannica ha spiegato il suo piano per lanciare un lussuoso SUV sotto il nome Lagonda all'inizio di quest'anno con il Lagonda Vision, Concept autonomo ed elettrico (sotto). Il SUV Lagonda sarà fortemente ispirato alla concept, condividendo una sagoma simile, la griglia e le estremità anteriore e posteriore. Aston Martin dice che sarà anche "costruita attorno a tecnologie del futuro prossimo, come la sua trasmissione avanzata di batterie elettriche". "Nel rilanciare uno dei nomi più iconici dell'automobilismo, abbiamo creato un'opportunità unica", ha dichiarato Andy Palmer, CEO di Aston Martin . "Qualcosa che ci consenta di mettere da parte un approccio ereditato del 20° secolo e progettare automobili attorno alle richieste e ai desideri del 21° secolo. Il SUV Lagonda è il primo del suo genere: uno spazioso 4 × 4 ad alte prestazioni che riconcilia con successo l'amore per la tecnologia, il lusso e lo stile. " Il SUV Lagonda è programmato per il debutto nel 2021. Potrebbe condividere una piattaforma con il prossimo crossover Aston Martin DBX , che dovrebbe arrivare nel 2019. Il DBX Concept era un veicolo elettrico, ma il DBX di produzione poteva venire con i tradizionali propulsori a combustibili fossili in offerta, oltre a quella elettrica. Questo probabilmente non sarà il caso con il SUV Lagonda , in quanto Aston Martin desidera diventare un marchio esclusivamente elettrico. "Lagonda è un marchio di lusso, ma anche radicato nella tecnologia", ha concluso il capo creativo di Aston Martin Marek Reichman. "Non sarà come nessun altro SUV, quindi il suo aspetto deve rispecchiare quella nuova realtà e servire da punto di riferimento per un futuro in cui le automobili più desiderabili e prestigiose hanno ancora un posto."

