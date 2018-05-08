Home Auto Audi trova problema nelle emissioni con altre 60.000 automobili

di Redazione 08/05/2018

Audi ha scoperto problemi legati alle emissioni con altre 60.000 automobili, ha detto oggi, facendo una battuta d'arresto alla controllante Volkswagen più di due anni e mezzo dopo aver ammesso di aver ingannato i test di scarico diesel degli Stati Uniti. Audi ha dichiarato di aver interrotto le consegne di modelli A6 e A7 con un certo tipo di motore diesel dopo aver trovato un problema precedentemente non identificato con il software di emissione. Non ha fornito dettagli del problema. Una persona che ha familiarità con la questione ha detto che 60.000 auto dovrebbero essere richiamate per un aggiornamento del software, portando il numero totale di veicoli con motori Audi da richiamare sullo scandalo delle emissioni "dieselgate" a oltre 900.000. Volkswagen (VW) ha richiamato milioni di veicoli in totale e ha pagato miliardi di dollari di multe da quando ha ammesso a settembre 2015 di utilizzare un software illegale "dispositivo di disfunzione" che mascherava il livello di inquinamento emesso dai suoi motori diesel.

