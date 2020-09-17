Automobili più noleggiate del 2020: il report di Finrent

Fiat Panda: il primato va alla vettura della società automobilistica italiana per eccellenza. Ben 8.834 immatricolazioni grazie al brand, alle prestazioni della sua flotta auto ed un successo dovuto grazie alla nuova tecnologia Mild Hybrid. Peugeot 3008: il settore NLT ha ottenuto un aumento di richieste per le vetture SUV. La casa automobilistica francese si è posizionata con questa automobile per ben 4.505 immatricolazioni. Jeep Renegade: va al terzo posto e si classifica anche come best-seller grazie alle sue 3.790 unità. Un SUV compatto e con tutte le dotazioni confortevoli per presentarsi come un ottimo fuori strada. Fiat 500X: la casa automobilistica torinese entra al 4° posto anche con la sua vettura Sport Utility Vehicle. 3660 Immatricolazioni e successo garantito grazie alla comodità dell’auto e la tecnologia Uconnect di alto livello. Volkswagen Tiguan: entra al 5° posto con 3.541 unità. Il suo vero appeal è confermato dagli interni ad alto contenuto tecnologico e un motore ad alte prestazioni. Volkswagen T-roc: la casa tedesca ha puntato su un SUV compatto che ha fatto la sua bella figura. Si parla di 3.357 vetture immatricolate dal mese di gennaio 2020, nonostante l’impatto negativo del Covid. Lancia Ypsilon: la city car in questione è particolarmente amata delle donne per via delle sue dimensioni molto ridotte e compatte, utili per appunto da usare in città. 298 auto immatricolate, ancor più apprezzato ed in costante aumento la domanda sulla versione Mild Hybrid. Fiat Tipo: terzo modello in classifica della stessa società automobilistica italiana, che posiziona la sua vettura Tipo tra le otto auto più noleggiate del 2020. 2.990 Unità tra le versioni berlina, quattro porte e wagon. Alfa Romeo Stelvio: l’azienda automobilistica milanese e con sede a Torino, posiziona al 9° posto delle vetture più ambite del NLT, il suo SUV di classe premium. 2.613 Immatricolazioni grazie al forte appeal delle quattro ruote motrici abbinato ad un gran set-up tecnologico e innovativo. Volkswagen Golf: la casa tedesca chiude la classifica delle auto più noleggiate del 2020 con un modello classico e ben 2.442 immatricolazioni dal mese di gennaio. La berlina continua a competere alla grande nonostante l’evoluzione del mercato evergreen e SUV in aumento.

Assodato che il noleggio a lungo termine in Italia sia sempre più ambito, sai quali sono ledell’anno 2020? Il team di, uno dei migliori portali in Italia sul, ha scritto il report sulle auto più noleggiate inin esclusiva per il nostro blog. 10 Modelli di auto tra le più noleggiate e preferite Il 2020 è stato un anno particolare per ogni settore, soprattutto per quello delle automobili. Nonostante le vendite e leabbiano registrato un netto calo, non possiamo dire lo stesso per il noleggio a lungo termine. Inseriamo in elencodi automobili più noleggiate del 2020. Troverai tra le vetture più ambite i, che tutt’oggi continuano a dimostrare un interesse maggiore su tutti gli altri.Qual è la tipologia di auto più noleggiate dell’anno 2020? Nonostante in classifica siano presenti anche le vetture di tipo, a conquistare il mercato delle auto più noleggiate del 2020 vi sono senza dubbio i. A seguire si posizionano dignitosamente anche legrazie ai nuovi. Hai in mente di effettuare il NLT di una delle vetture in elenco? Se ti va commenta dicendoci quale esattamente, oppure chiedici piùe saremo lieti di risponderti per poter soddisfare pienamente le tue esigenze con il tuo modello preferito.