BMW X7: il nuovo Suv che mira al lusso

di Redazione 17/10/2018

Si chiama BMW X7 ed è un nuovo grande Suv che punta direttamente alle caratteristiche di lusso. Può essere considerato uno dei più grandi modelli del noto marchio, visto che ha 15,5 metri di lunghezza e 7 posti in totale. Il concept era stato anticipato al Salone di Francoforte dello scorso anno. Adesso però bisogna aspettare il 2019 per il lancio commerciale. Le 4 versioni del Suv BMW Si sa già che BMW X7 sarà disponibile in quattro versioni. Tutte potranno contare sulla trazione integrale e sul cambio automatico ad 8 marce. In particolare ci saranno due proposte a benzina e due versioni turbodiesel entrambe da 6 cilindri. Le caratteristiche del Suv di lusso Il Suv di BMW possiede 7 sedili regolabili a livello elettronico. Ha degli ottimi interni in pelle e presenta una strumentazione totalmente analogica. Molto bello è il tetto panoramico a tre sezioni. Inoltre il veicolo possiede dei fari a LED. Le sospensioni pneumatiche sono a controllo elettronico. Delle caratteristiche, quindi, veramente eccezionali, attraverso le quali la casa automobilistica produttrice vuole attirare l'attenzione di chi in un veicolo guarda a tutti i dettagli e ama soprattutto i particolari che puntano direttamente sul lusso. Ancora non abbiamo comunicazioni per quanto riguarda il prezzo ufficiale, ma si sa che una delle rivali di questo Suv sarà la Mercedes GLS, sempre con 7 posti. Se per la Mercedes il prezzo è pari ad una cifra compresa tra 83 e 105 mila euro, i conti sono presto fatti anche per quanto riguarda il BMW X7. Il Suv è stato pensato soprattutto per il Nord America, ma siamo sicuri che ben presto farà la sua comparsa anche nel mercato degli altri Paesi.

