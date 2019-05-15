Come vendere la tua auto online senza fregature?

Ci siamo, il grande momento è arrivato. Hai deciso di vendere la tua auto. Se hai scelto di venderla online, ti sarai fatto la grande domanda: come farlo senza fregature? Non abbatterti, abbiamo la soluzione per te. Senza dubbio vendere un’auto online è una scelta molto vantaggiosa che potrebbe farti guadagnare molto di più rispetto alla vendita tramite concessionario. Se pensi che l’imprevisto sia dietro l’angolo, non devi avere paura perché grazie a Il Valutatore potrai vendere la tua automobile in totale sicurezza e soprattutto con pagamento immediato. Nei prossimi paragrafi ti spieghiamo meglio i vantaggi della vendita online ma soprattutto perché ti conviene affidarti a Il Valutatore (https://www.ilvalutatore.it/)!

Perché vendere online?

velocità : in pochi minuti puoi trovare il servizio che fa per te e soprattutto trovare un acquirente ideale.

: in pochi minuti puoi trovare il servizio che fa per te e soprattutto trovare un acquirente ideale. vendita diretta : online puoi vendere la tua automobile senza intermediari, e quindi senza costi aggiuntivi;

: online puoi vendere la tua automobile senza intermediari, e quindi senza costi aggiuntivi; aumento del guadagno: l’assenza di intermediari aumenta di fatto il tuo guadagno. E un maggior guadagno significa che otterrai più soldi per comprare la tua nuova automobile!

Perché affidarsi a Il Valutatore?

gratuità : il servizio è totalmente gratuito;

: il servizio è totalmente gratuito; analisi attenta e dettagliata: lo staff esamina attentamente la scheda della tua automobile, tenendo conto di tutti gli aspetti che concorrono alla valutazione (stato di usura degli interni, dotazione, probabilità di vendita);

la scheda della tua automobile, tenendo conto di tutti gli aspetti che concorrono alla valutazione (stato di usura degli interni, dotazione, probabilità di vendita); efficienza: una volta accettata la valutazione, il gioco è fatto. Il Valutatore si occuperà infatti di tutti gli aspetti della vendita , dai certificati ai rapporti con l’agenzia ACI;

, dai certificati ai rapporti con l’agenzia ACI; pagamento immediato: non appena la tua auto sarà ritirata, potrai riscuotere la somma corrispondente presso gli sportelli della nostra banca tramite assegno circolare, bonifico bancario o contanti (per cifre inferiori a €. 3.000).

Ora che sei pronto a vendere la tua automobile, il prossimo passo è capire quanto tu possa ricavare dalla vendita. Conviene affidarsi ad un concessionario o ad un’agenzia? Desideri provare con il fai da te magari utilizzando il passaparola nel quartiere della tua città? Secondo noi il modo migliore rimane vendere la tua auto online, e i vantaggi sono davvero succulenti. Te ne elenchiamo alcuni:Sappiamo bene però che il tuo dubbio fondamentale resta quello della sicurezza: quale servizio di vendita auto online è affidabile? Il Valutatore rimane un servizio unico nel suo genere, ecco perché.Il vero punto forte de Il Valutatore è la totale sicurezza delle transazioni. Non solo: se vuoi vendere la tua auto online senza fregature, quale miglior modo di ottenere il pagamento in maniera immediata? Ti basta infatti andare sul sito, inserire i dati richiesti e lo staff ti invierà unadella tua automobile. A quel punto non dovrai fare altro che consegnare l’auto e ritirare la tua somma. Tra le caratteristiche vantaggiose del servizio, trovi:Sicurezza, affidabilità e convenienza sono quindi le tre parole chiave che caratterizzano il servizio offerto da Il Valutatore: come vedi quindi vendere un’automobile online è possibile, ed è anche molto redditizio!