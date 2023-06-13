Ecco i numeri a cui far riferimento in caso di incidente stradale
di Redazione
13/06/2023
AmbulanzaPoniamo in esame la casistica più drammatica: ci sono dei feriti, e a prescindere dalle condizioni in cui si trovano hanno bisogno dell’intervento dei medici. Se dovesse presentarsi una vicenda di questa tipologia, è chiaro che bisogna assolutamente far riferimento al numero dell’ambulanza, da chiamare tempestivamente nel momento in cui avviene un incidente stradale. Qualora le dinamiche di quest’ultimo risultino essere piuttosto violente, è preferibile chiamare a priori l’ambulanza per degli accertamenti di qualsiasi natura, siccome si potrebbe avere un trauma le cui conseguenze sono da esaminare e valutare. Il numero in questione è il 118, e l’ambulanza cercherà di arrivare sul posto il prima possibile, in modo tale da trasportare il o i feriti presso il pronto soccorso più vicino al luogo dell’incidente.
Vigili del fuocoNel momento in cui avviene un incidente stradale e i veicoli generano un incendio di qualunque intensità, è assolutamente necessario far riferimento al 115, numero dei vigili del fuoco. Siccome il fuoco potrebbe divampare anche successivamente, è comunque preferibile chiamare i professionisti citati per una questione di sicurezza. Infatti, non appena si riescono ad osservare le condizioni di uno o più veicoli coinvolti nell’incidente, è prudente comporre il numero in questione seppur in via preventiva. Se invece le esigenze dovessero essere diverse, ad esempio per altri danni strutturali, i vigili del fuoco sono comunque abili nel cercare di risolvere eventuali problematiche non riguardanti obbligatoriamente il generarsi di un incendio.
Soccorso stradaleL’ultimo numero al quale far riferimento qualora dovesse avvenire un incidente stradale di qualunque intensità, è quello del servizio di soccorso stradale. In base al tipo di intervento richiesto, vengono calcolati i costi; tuttavia, alcuni conducenti potrebbero avere incluso questo servizio nel contratto stipulato con la propria agenzia assicurativa. Ma potrebbero comunque esserci dei limiti geografici o di orario, e dunque è opportuno avere come punto di riferimento il numero o il contatto di un soccorso stradale attivo 24 ore su 24 e tutti i giorni, in qualunque zona d’Italia ci si trovi. In tal caso si ha a che fare con un servizio privato, che però permette di ricevere un aiuto rapido ed efficiente, così da preservare la sicurezza prima di tutto. Ad esempio, se si è in Lombardia o se si vive lì, un numero al quale far riferimento è sicuramente quello del soccorso stradale Milano con carroattrezzi H24. Infatti, eventualmente il carroattrezzi potrà caricare e scortare il veicolo protagonista dell’incidente, o rimetterà quest’ultimo in pista qualora si fosse ribaltato o fosse finito fuori strada.
Articolo Precedente
Come muoversi nelle grandi città italiane risparmiando il più possibile: quali veicoli scegliere?
Articolo Successivo
Noleggio auto: tutti I vantaggi e le caratteristiche di questo servizio
Redazione
Articoli Correlati
L’eleganza dei SUV Land Rover
30/07/2024