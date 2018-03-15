Home Auto Ecco perché non vedi molte auto boxer con motore anteriore

Ecco perché non vedi molte auto boxer con motore anteriore

di Redazione 15/03/2018

Vi siete mai chiesti perché Porsche non abbia mai usato i suoi quattro o sei cilindri in linea per nessuna delle sue vetture con motore anteriore? O perché i layout boxer non sono prevalenti nelle moderne applicazioni con motore anteriore? Anche Tetsuya Tada della Toyota, l'ingegnere capo della GT86 e della Supra se lo p chiesto. "Per quanto mi riguarda, questa è una delle sette meraviglie del mondo", ha detto Tada presso il Salone di Ginevra. "Me stavo chiedendo da anni, ma avendo sviluppato la GT86 e ora la Supra, ho finalmente capito perché." La risposta, semplicemente, sono e dimensioni. Quando lo si considera per la prima volta, un motore boxer ha molto senso in un'auto a motore anteriore. È di lunghezza corta, e consente di posizionare facilmente il motore dietro l'assale anteriore senza compromettere lo spazio interno, e non è nemmeno alto, consentendo un centro di gravità basso. Tuttavia, un boxer è ampio e ciò crea grattacapi ingegneristici. Non hai lo stesso problema con un motore a V o inline, il che sembra spiegare perché Porsche ha utilizzato i motori a quattro cilindri in linea su 924 e 944 e i boxer su Boxster/Cayman. E quando guardi l'intera storia automobilistica, noterai che relativamente poche case automobilistiche hanno costruito auto con motori boxer nella parte anteriore.

