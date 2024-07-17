Guidare una Ferrari: un sogno alla portata di tutti grazie a WeCanRace
di Redazione
17/07/2024
A chi non piacerebbe guidare una Ferrari? Le auto del “cavallino” sono un’indiscussa icona di lusso in tutto il mondo, sono le prime a cui si pensa se si parla di vetture luxury, non stupisce, dunque, il fatto che siano così desiderate. È inutile dire che vetture come queste hanno un costo notevole, nell’ordine di centinaia di migliaia di euro, cifre che ben poche persone potrebbero permettersi di spendere, nonostante ciò il sogno di guidarne una è assolutamente alla portata di tutti. Ma sulla base di cosa si afferma questo? Un’azienda specializzata, WeCanRace, ha pensato di mettere a disposizione degli appassionati di motori (e non solo) un servizio inedito, che consente appunto di vivere questa speciale esperienza con costi più che accessibili. Andiamo a scoprirne di più.
L’azienda WeCanRace e la sua inedita missionL’azienda WeCanRace è nata in Italia nel 2017 con un obiettivo ben preciso: regalare delle esperienze indimenticabili e ricche di adrenalina. Per realizzare la sua mission, WeCanRace si è dotata di un parco auto a dir poco sensazionale, in cui figurano diversi modelli di Ferrari, da quelli più classici fino a quelli più recenti, senza trascurare altre vetture di alto livello come Lamborghini, Porsche ed altre ancora. Queste auto sono messe a disposizione dei clienti nell’ambito di una serie di eventi itineranti che vengono organizzati in tutta Italia, da Nord a Sud, presso i più importanti autodromi. In queste occasioni, appunto, queste splendide auto possono essere guidate anche da chi è totalmente inesperto nella conduzione di simili “bolidi”: per vivere quest’esperienza, infatti, è sufficiente avere una patente B in corso di validità. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sul servizio.
Un’esperienza da acquistare per sé, o anche per fare un regaloIniziamo col dire che l’esperienza può essere acquistata comodamente online dal sito Internet ufficiale di We Can Race, come si usa fare in qualsiasi e-commerce, e non necessariamente per sé stessi, anzi è assai frequente che le guide vengano acquistate per rivolgere a qualcuno un dono esperienziale decisamente originale. We Can Race ha pensato anche alle modalità di presentazione di questo regalo, prevedendo dei graziosi cofanetti contenenti dei gadget e il pass con cui si potrà accedere al circuito, inoltre l’esperienza può essere vissuta all’insegna della massima flessibilità, scegliendo liberamente tra le date ed i circuiti disponibili.
Divertirsi su pista in piena sicurezzaUn aspetto molto importante su cui è utile soffermarsi è quello relativo alla sicurezza: guidare auto così potenti non è una cosa che capita tutti i giorni, ma WeCanRace è estremamente rigorosa da questo punto di vista, e presta attenzione ad ogni più piccolo dettaglio affinché il “pilota per un giorno” possa pensare soltanto a divertirsi, senza rischi di alcun tipo. Anzitutto, va sottolineato che tutte le auto di WeCanRace sono costantemente controllate e revisionate, inoltre i circuiti in cui si tengono le guide sono i più importanti d’Italia, sono gli stessi che ospitano gare di livello nazionale ed internazionale, dunque sono tecnicamente impeccabili nell’ottica della sicurezza. Oltre a questo, WeCanRace prevede che a bordo sia sempre presente un istruttore, pronto a fornire dei suggerimenti o a intervenire in caso di necessità, prima della guida viene tenuto un briefing teorico inoltre, cosa importantissima, la guida si tiene con pista in esclusiva, senza nessun altro veicolo che possa costituire un intralcio. Durante l’esperienza, inoltre, il cliente è sempre coperto da assicurazione, sia a livello di polizza RC che di polizza kasko, la quale copre anche eventuali danni causati al veicolo. Grazie a WeCanRace, dunque, il sogno di guidare una Ferrari si può realizzare senza problemi, con costi del tutto accessibili e, soprattutto, all’insegna della massima sicurezza.
