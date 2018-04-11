Home Auto I grandi marchi di lusso hanno 22 miliardi di dollari da bruciare

I grandi marchi di lusso hanno 22 miliardi di dollari da bruciare

di Redazione 11/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Per i giganti del lusso in Europa, è un bel dilemma: cosa fare con tutti quei soldi. Le società francesi LVMH, Kering e Hermes International, insieme alla svizzera Richemont, hanno collassato collettivamente una massa di liquidità da 17,4 miliardi di euro entro la fine del 2017. C'è di più, il boom delle vendite in Cina e una nuova generazione di designer creano entusiasmo con gli acquirenti più giovani. Proprio questa settimana LVMH ha riferito che il primo trimestre le vendite organiche sono sollevate maggiore del previsto del 13 per cento. "Non possono parcheggiare questo denaro; devono fare qualcosa con esso ", ha detto Ashok Som , co-direttore di un programma di gestione del lusso gestito dalla francese Essec Business School e dalla SDA Bocconi School of Management in Italia. Qualcosa - ma cosa? Hermes sta pagando uno speciale dividendo agli azionisti per un totale di circa 528 milioni di euro, mentre Richemont spende circa 2,7 miliardi di euro per prendere il controllo del rivenditore online Yoox Net-a-Porter SpA . Tuttavia, quelle transazioni produrranno ammaccature relativamente piccole nelle pile di cassa delle società. I grandi gruppi del lusso amerebbero mettere le mani su Chanel da vicino, ad esempio, ma i proprietari non mostrano alcun interesse a vendere. LVMH fu fermamente respinto quando provò un'acquisizione furtiva di Hermes. Le acquisizioni fuori dagli schemi non hanno funzionato bene. Kering, il proprietario di Gucci e Saint Laurent, ha cercato di sposare il lusso con lo sport acquistando da qualche anno il produttore di sneaker Puma e il marchio di skateboard Volcom. Ora si sta sbarazzando di entrambi. Ci sono ancora molte opportunità di acquisizione tra le piccole aziende di lusso. LVMH, tuttavia, possiede già circa 70 marchi di lusso. L'aggiunta di un altro calzolaio o orologiaio non sposterebbe molto l'ago - specialmente dal momento che LVMH ottiene circa la metà dei suoi profitti dal marchio Louis Vuitton.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp