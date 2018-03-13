Loading...

Auto e Lusso Logo Auto e Lusso

Le criptovalute della banca centrale rappresentano un rischio per la stabilità, afferma la BIS

Redazione Avatar

di Redazione

13/03/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
I banchieri centrali rischiano di mettere in pericolo la stabilità del sistema finanziario globale saltando sul carro del bitcoin e lanciando le proprie valute digitali nel tentativo di distruggere la concorrenza dei rivali al di fuori della sfera ufficiale, ha avvertito la Bank for International Settlements. "Una moneta digitale della banca centrale potrebbe consentire <<corse digitali>> verso la banca centrale con velocità e dimensioni senza precedenti", ha detto la BIS di Basilea in un rapporto elaborato dai suoi comitati per i pagamenti e i mercati. Alcune banche centrali, tra cui la più antica al mondo, la Riksbank svedese, hanno fatto il punto della creazione della propria criptovaluta in risposta alla declinante influenza del contante come mezzo di pagamento. Anche la Banca nazionale svizzera ha studiato l'idea. Anche le forme esistenti di moneta digitale come bitcoin ed ethereum rappresentano una minaccia per lo stato delle banche centrali come emittenti monopolistici di valuta ufficiale, offrendo agli utenti più privacy e pagamenti più rapidi. Tuttavia, la BIS ha avvertito che rendere i fondi della banca centrale elettronica ampiamente disponibili potrebbe creare una minaccia significativa per il sistema finanziario. La ragione: se il pubblico avesse accesso diretto alla valuta, si riverserebbe nella banca centrale in periodi di panico, creando una "corsa digitale" dalle banche private allo stato.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

L’India potrebbe vietare le criptocurrencies

Articolo Successivo

L'UE non può vietare il mining di Bitcoin per problemi energetici

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le attività di tendenza nel tempo libero: dalla passione per le quattro ruote al trading di criptovalute

Le attività di tendenza nel tempo libero: dalla passione per le quattro ruote al trading di criptovalute

26/10/2020

Come acquistare un'auto nuova tramite finanziamento

Come acquistare un'auto nuova tramite finanziamento

12/11/2019

LG promuoverà innovative startup sui display

LG promuoverà innovative startup sui display

15/03/2018