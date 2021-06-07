Loading...

Auto e Lusso Logo Auto e Lusso

Le promozioni auto Volkswagen ancora più convenienti

Redazione Avatar

di Redazione

07/06/2021

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Anche nella primavera/estate 2021 Volkswagen non finisce di tentare i potenziali nuovi guidatori, con la sua ricca disponibilità di promozioni auto di cui approfittare subito. Per tutti i gusti e per tutte le tasche. Non aspettare e consulta subito l'elenco delle offerte a tempo. Questo è il momento migliore per comprare un'auto: la bella stagione è ormai arrivata, le restrizioni legate alla situazione in corso si stanno alleggerendo in maniera in tutta probabilità definitiva, le nuove possibilità per i viaggi e gli spostamenti sono sempre più vicine. Finalmente è tempo di pensare in concreto alla tua nuova auto.

Promozioni auto, trova quella giusta per te

Per conoscere proprio tutte le offerte, esplora la pagina dedicata dal sito web Volkswagen e inizia a pensare ai tuoi desideri. Traducili in filtri da applicare alla tua ricerca, per ottenere rapidamente l'elenco dei risultati corrispondenti. Vuoi una classica berlina? O sei più tipo da city car? Ami le monovolume? O non rinunci alla potenza del SUV? O magari proveresti un Crossover? O ancora punti alla rassicurazione di una station wagon, per i tuoi viaggi? Qualunque sia la tua preferenza troverai pane per i tuoi denti. Un'altra delle prime scelte da fare riguarda il tipo di alimentazione dell'auto. Propulsione classica con benzina o diesel? O piuttosto il metano? Oppure hai a cuore la sostenibilità ambientale e per il tuo prossimo veicolo vuoi passare all'elettrico? In tal caso non dimenticare nemmeno l'opzione ibrido plug-in. Ciascuna categoria ha i suoi pregi e risponde a bisogni specifici. Per il mese di maggio 2021 sono ben 22 i modelli che aderiscono a speciali promozioni auto. 11 di questi sono a benzina o diesel, 7 sono ibride plug-in, ci sono poi 3 auto a metano più le due elettriche della gamma ID. Di seguito ecco alcuni dettagli decisamente allettanti.

Promozioni auto da non perdere con Progetto Valore

Scopri le vetture attualmente in promozione con Progetto Valore Volkswagen, il sistema di finanziamento flessibile che ti regala la massima libertà e garanzie. Dopo 3 anni scegli se rendere o sostituire l'auto per qualsiasi motivo, oppure se mantenere quella che già guidi versando il saldo.
  • Golf 8 da 179 € al mese, e Golf 8 Variant da 199 € al mese;
  • Golf 8 GTE, da 349 € al mese con rottamazione;
  • Golf 8 eHYBRID da 249 € al mese con rottamazione;
  • Nuova up! da 119 € al mese;
  • Nuova eco up! da 149 € al mese;
  • Polo TGI da 159 € al mese;
  • T-Cross da 139 € al mese con rimborso delle prime 3 rate;
  • T-Roc da 169 € al mese con rimborso delle prime 3 rate;
  • T-Roc Cabriolet da 249 € al mese con rimborso delle prime 3 rate;
  • Touran, da 369 € al mese;
  • Nuova Tiguan da 249 € al mese con rimborso delle prime 3 rate;
  • Nuova Tiguan eHYBRID, da 269 € al mese con rottamazione;
  • Nuova Passat Variant da 309 € al mese;
  • Nuova Passant Variant GTE da 369 € al mese con rottamazione;
  • Nuova Touareg eHYBRID da 619 € al mese.
Non possono mancare le promozioni auto elettriche, la scommessa vincente Volkswagen sul futuro della mobilità:
  • 3 da 199 € al mese con rottamazione;
  • 4, lo strepitoso SUV elettrico, da 299 € al mese con rottamazione.
Per tutti i dettagli e per tutte le altre offerte oltre a Progetto Valore, ti aspetta lo spazio promozioni sul sito Volkswagen.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Perché scegliere il noleggio a lungo termine di una Mercedes

Articolo Successivo

Intervista a Riccardo Mantica

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dal passato al futuro: i pregi della gamma Mitsubishi

Dal passato al futuro: i pregi della gamma Mitsubishi

30/07/2024

L’eleganza dei SUV Land Rover

L’eleganza dei SUV Land Rover

30/07/2024

Le migliori promozioni le trovi nelle officine Volkswagen

Le migliori promozioni le trovi nelle officine Volkswagen

30/07/2024