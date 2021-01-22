Maserati Levante: un SUV di lusso con il Noleggio a Lungo Termine
Nella società moderna, basata su una mobilità costante, l’auto rappresenta un oggetto irrinunciabile, sia per l’enorme vantaggio che consente di avere in termini di libertà che per il piacere di guidare vetture che coniugano design, tecnologia e prestazioni eccellenti. Proprio per questo sono sempre più numerosi gli italiani che scelgono il noleggio a lungo termine per poter avere a propria disposizione un’auto di lusso ma senza acquistarla. Rispetto all’investimento richiesto per comprare un’auto di fascia alta i costi del noleggio di auto di lusso sono molto convenienti, ma soprattutto è possibile scegliere fra una vasta gamma di modelli, fra cui anche diversi SUV, come lo straordinario Maserati Levante. La gamma si compone delle versioni Levante, Levante S e Levante Diesel, che presentano potenze oscillanti fra 250 e 430 CV, trazione integrale Q4 di serie e cambio automatico 8 marce. Scopriamo di più su questa auto spettacolare che è fra le più richieste nel noleggio a lungo termine.
Massimo piacere della guida su stradaProgettato per offrire il piacere massimo della guida su strada e performance da eccezionale fuoristrada, il SUV di lusso della celebre casa modenese si distingue per l'aspetto imponente ma al tempo stesso snello ed elegante, con un’impronta sportiva che lo differenzia dagli altri SUV. Le misure esterne, corrispondenti a 5.003 mm di lunghezza, 1.679 mm di altezza e 1.968 mm di larghezza, lo collocano con pieno diritto nel segmento dei grandi SUV di lusso. Il volume esterno dell’auto è superiore di poco ad altre auto di lusso come BMW X5 o Porsche Cayenne, ma come detto prima si distingue per lo stile italiano, anzi, per dirla giusta, per quello tipico Maserati. All’interno la vettura offre un abitacolo per 5 cinque persone lussuoso e comodissimo, molto spazioso, con finiture in pelle di serie, sensore della qualità dell'aria anch’esso di serie su tutti i modelli, touchscreen da 8,4" integrato in plancia. Da segnalare anche alcune dotazioni a disposizione, fra cui la frenata d'emergenza automatica, telecamere Surround View, allerta abbandono corsia, funzionalità dei servizi online AHA ed infotainment all’avanguardia compatibile con il mirroring degli smartphone. È presente anche l'Adaptive Cruise Control, utile per controllare in maniera costante lo spazio tra il veicolo e la vettura che lo precede, mantenendo una distanza prestabilita. Questo SUV può essere equipaggiato con due sistemi audio, uno è quello realizzato da Harman Kardon, il secondo invece è prodotto da Bowers&Wilkins, e consiste in un sistema di livello elevatissimo con 15 altoparlanti con speaker in kevlar e subwoofer e un amplificatore da 1.280 watt.
Design e potenza insiemeQuesto splendido SUV coniuga perfettamente design e potenza, e riesce a fronteggiare qualsiasi situazione al meglio, sia nei terreni più impervi che in qualsiasi condizione meteo. Grazie alla trazione integrale intelligente Q4 per tutte le versioni e alle sospensioni pneumatiche a controllo elettronico, particolarmente efficaci, che regolano sia la distanza da terra che la rigidità di risposta, Maserati Levante è un SUV agile. Nonostante abbia un peso di oltre due tonnellate, la dinamica di guida è garantita da elementi come il baricentro basso e la distribuzione dei pesi 50:50, e quindi è in grado di affrontare agilmente anche percorsi molto impegnativi. Sotto la scocca si trovano le sospensioni in alluminio a quadrilatero con doppio braccio oscillante davanti e dietro il multilink a cinque bracci. A questo si aggiungono anche la funzione torque vectoring che a seconda delle condizioni di guida adatta la coppia motrice alle singole ruote, quindi su asfalto oppure su neve e ghiaccio. Per quanto riguarda le prestazioni interessante è la parte riguardante i motori V6 a 60° di tre litri, due Twin Turbo a benzina e un turbodiesel, a cui è abbinato il cambio automatico ZF a 8 marce. Dall’esterno la Maserati Levante è riconoscibile anche per i cerchi da 19" di serie che montano davanti pneumatici 265/50 e dietro pneumatici 295/45. Gli italiani che desiderano scegliere il SUV di lusso Maserati Levante per il noleggio a lungo termine hanno due opzioni, motore a benzina o diesel. I costi contenuti del canone mensile consentono di avere una vettura spettacolare da guidare confortevole e perfetta anche per tutta la famiglia, per viaggiare senza limiti! Per maggiori approfondimenti sull’argomento riportiamo due link molto utili: Pagina Ufficiale Maserati Levante: https://www.maserati.com/it/it/modelli/levante Offerte Maserati Noleggio a lungo termine: https://www.noleggiosemplice.it/noleggio-lungo-termine/maserati
