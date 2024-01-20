Pulizia di un’automobile: a chi affidarsi e come realizzarla?
di Redazione
20/01/2024
Di tanto in tanto, a causa di polvere, sporcizia, detriti o in virtù di condizioni atmosferiche avverse, la propria automobile può andare incontro ad una necessità di pulizia, che generalmente viene effettuata per la carrozzeria e per gli interni ma che, a lungo andare, dovrà interessare anche altre componenti del veicolo. Se ci si vuole trovare al sicuro alla guida, soprattutto quando si parte per un viaggio e non si vuole correre il rischio di un'auto che si ferma per strada all'improvviso, potrebbe essere utile affidarsi ad un professionista nel settore dell'autolavaggio, così da riuscire nel proprio intento di rinnovamento della propria vettura. In questo modo, l'automobile sarà come nuova e risulterà essere pronta a percorrere numerosi chilometri: ma quali sono gli interventi principali da realizzare e come si effettua una pulizia del veicolo?
Pulizia degli interniSi parte con una prima forma di pulizia che, generalmente, viene realizzata per eliminare tutte le tracce di sporco, briciole e polvere che si accumulano all'interno del veicolo. La pulizia degli interni è un aspetto fondamentale per donare la massima comodità possibile a conducente e passeggeri, soprattutto quando si viaggia per diversi chilometri e non ci si vuole trovare a contatto con un'auto sporca e poco accogliente. Generalmente, gli interventi che vengono realizzati in tal senso interessano, innanzitutto, la pulizia dei tappetini e dei sedili, dove possono accumularsi tracce di sporco e di briciole, soprattutto nel caso in cui si mangi in macchina. Tuttavia, la pulizia degli interni prosegue anche con la lucidatura di tutte le componenti interne alla propria vettura, come il display luminoso ormai presente in tutte le auto moderne, proseguendo poi con la pulizia del volante, della marcia e dei pedali che vengono premuti. A proposito di questi ultimi, una fase di pulizia è importante non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche per il corretto funzionamento di freno, acceleratore e frizione, dal momento che, qualora siano troppo sporchi, potrebbero funzionare con più difficoltà, causando anche possibili problematiche.
Pulizia di vetri e specchiettiOttenere una giusta visibilità, quando ci si trova alla guida, è un aspetto da non sottovalutare in alcun caso. L'attenzione che bisogna destinare alla strada, se si è il conducente, è elevatissima, ma potrebbe non essere abbastanza nel caso di vetri appannati e sporchi, oltre che di specchietti retrovisori che non riescono nel proprio intento. La pulizia accurata del veicolo dovrà interessare anche queste componenti, con grande attenzione da destinare ai vetri laterali e al vetro anteriore, così da cancellare tutti i segni di sporco presenti. Nell’ambito dei vetri e degli specchietti da pulire si citano anche i fari, esteriori rispetto ai primi ma anch’essi da pulire e lucidare al meglio: una corretta pulizia dei fari, infatti, garantisce la massima illuminazione possibile dell’asfalto, per una circolazione che sarà ideale anche nelle ore serali.
Pulizia di componenti interne al motorePer ottenere la maggiore sicurezza possibile quando ci si ritrova alla guida è importante valutare, in fase di controllo, innanzitutto tutte quelle componenti come il motore, le candele, il radiatore e la testata del veicolo. Trattasi, infatti, di componenti tecniche che, se non salvaguardate al meglio, potrebbero provocare uno stop improvviso della vettura per strada, causando non pochi problemi al conducente. Per scongiurare tali problemi non soltanto bisognerà effettuare delle fasi di controllo, ma sarà necessario anche procedere con una corretta pulizia delle stesse. Ciò risulta essere ancor più importante in città come Roma dove la quantità di smog è elevata, causando inevitabilmente sporcizia e problemi al motore. Affidandosi ad alcuni addetti ai lavori, come quelli che si occuperanno del lavaggio motore auto roma, ci si potrà mettere alla guida con molta meno ansia.
