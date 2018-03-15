Loading...

Questa startup giapponese sta facendo uno zaino volate per aumentare la capacità di salto

15/03/2018

Lunavity è uno zaino in grado di aumentare la capacità di salto, ed è realizzato da una squadra di studenti dell'Università di Tokyo che sembra trarre la maggior parte della sua ispirazione dall'assurdità estetica pura necessaria per far volare in modo affidabile un essere umano per brevi periodi di tempo. Il dispositivo, una versione prototipo non funzionante che è stata mostrata nella sala espositiva del festival SXSW di Austin questa settimana, utilizza una serie circolare di rotori per fornire abbastanza spinta verso il basso per consentire all'utilizzatore umano di saltare più in alto e più a lungo di quanto sia normalmente possibile fisicamente. Il team dietro al prodotto dice che dovrebbe consentire a qualcuno di saltare due o tre volte più alto del normale. L'effetto complessivo sembra progettato per replicare ambienti a bassa gravità, da cui il nome a tema lunare.
